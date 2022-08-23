Ümit Besen Ve Pamela'ya Başkentte Sevgi Seli

PROFAM tarafından yönetilen, zengin marka karmasının yanı sıra gerçekleştirdiği konserler ve sosyal etkinliklerle Ankaralıların uğrak noktası olan ANKAmall, yine unutulmaz bir geceye imza attı.

Küçük büyük herkesin sevgisini kazanan Ümit Besen ve Pamela, Başkentlilere müzik ziyafeti yaşattı. En güzel şarkılarını ANKAmall ziyaretçileriyle hep bir ağızdan söyleyen sanatçılar, Ankaralıların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaştı.

Eşsiz sesi ve unutulmaz şarkılarıyla Başkentlilere müzik dolu bir akşam yaşatan Besen, "40 yıllık dost gibiyiz sizinle, biz artık aile gibiyiz" diyerek Nikahına Beni Çağır Sevgilim, Islak Mendil, Dilek Taşı gibi herkesin sevdiği şarkıları Başkentlilerle birlikte söyledi.

Sahne performansıyla göz dolduran ve güzel sesiyle İstanbul, Ağla Halime, Ararım gibi birbirinden güzel şarkıları söyleyen Pamela ise Ankaralı olduğunu belirterek, "Ankara benim, Ankaralılar da benim... Lise ve üniversiteyi burada okudum, çok seviyorum Ankara'ya gelmeyi" diye konuştu.

Programın sonunda birlikte düet yapan iki sanatçı, Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi, Alışmak Sevmekten Daha Zor, Taht Kurmuşsun Kalbime şarkılarıyla izleyenlere şölen tadında bir akşam yaşattı.

Ankara’nın ilk Vintage Fest’i 26 Ağustos Cuma günü start veriyor

Ankara’da ilk kez ANKAmall tarafından gerçekleştirilecek olan, Başkentin en nostaljik festivali Vintage Fest için geri sayım başladı. 26, 27, 28 Ağustos tarihlerinde Botanik bahçede gerçekleşecek olan festivalde birbirinden kıymetli antikaların stantları, paha biçilemez değerde klasik araçların sergisi, keyifli sahne şovları, atölyeler, yarışmalar, konserler ve canlı performanslar yer alacak.

26 Ağustos Cuma günü saat 12.00 itibariyle başlayacak olan ve Cumartesi Pazar da devam edecek olan Festival’de, akşam saatlerine kadar hem çocuklar hem de erişkinler için çeşitli aktiviteler ve birbirinden eğlenceli konserler yer alacak. Cuma akşamı Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, cumartesi akşamı ise Retrobüs konserleri gerçekleşirken, pazar akşamı da açık hava sineması keyfi yaşanacak.

Vintage Fest Programı

26 Ağustos Cuma

12.00 Açılış

13.00-13.45 Güldürenler Doğaçlama

14.00-14.30 Bubble Show

14.45-15.30 Canlı Karaoke Bang/ ANKAmall Vintage Star Yarışması

15.45-16.45 Grup Oyalama konser

17.00-17.30 Abidin Özçelik ile Mental Show

17.45-18.15 Dans Show

18.15-19.15 Atölyeler

18.30-19.15 Çocuk gösterileri

20.00 Ayhan Sicimoğlu konseri

27 Ağustos Cumartesi

12.00 Açılış

13.00-13.45 Güldürenler Doğaçlama

14.00-14.30 Bubble Show

14.45-15.30 Canlı Karaoke Bang / ANKAmall Vintage Star Yarışması

15.45-16.45 Grup Fresh!

17.00-17.30 Abidin Özçelik ile Mental Show

17.45-18.15 Dans Show

18.15-19.15 Atölyeler

18.30-19.15 Çocuk gösterileri

20.00 Retrobüs konseri

28 Ağustos Pazar

12.00 Açılış

13.00-13.45 Güldürenler Doğaçlama

14.00-14.30 Çocuk gösterileri

14.45-15.30 Canlı Karaoke Bang / ANKAmall Vintage Star Yarışması

15.45-16.15 Abidin Özçelik ile Mental Show

16.30-17.00 Dans gösterisi

17.15-18.15 Grup Bizimkiler Sizinkiler konseri

18.15-19.15 Atölyeler

20.00 Buz Devri film gösterimi