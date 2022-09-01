Türkiye’nin Festivali 3 Büyük Konserle Başladı

YÜKSEK SADAKAT’TEN MÜZİK ZİYAFETİ

Rock müziğin efsane gruplarından Yüksek Sadakat, ilk çıkış parçaları “Belki üstümüzden bir kuş geçer” ile başladığı konser yoğun ilgi gördü. Geçmişten bugüne şarkılarından seçmeler söyleyen grup, Türkiye MotoFest’e katılan her yaştan izleyiciye müzik ziyafeti sundu.

SAGOPA KAJMER COŞTURDU

Rap müziğin önemli seslerinden Sagopa Kajmer ise, izleyiceleri müziğe doyurdu. Özellikle gençler tüm Şarkılara eşlik ederek gece boyunca eğlendi. Alanı dolduran 30 bin kişi tüm konserlerde olduğu gibi Sagopa Kajmer ile birlikte sevilen şarkılarını birlikte söyledi.

Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen gençlere 50’ye yakın etkinliği ücretsiz sunan Türkiye MotoFest’de akşam konserlerinde 5 gün boyunca 10 yıldız sahne alacak. 31 Ağustos’ta başlayacak Türkiye MotoFest, 4 Eylül’de sona erecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA