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Türkiye’nin Festivali 3 Büyük Konserle Başladı

Dünya Motokros Şampiyonası’nın final yarışı Bitci MXGP Türkiye ile aynı anda yapılan Türkiye’nin en büyük entegre gençlik ve spor etkinliği Türkiye MotoFest, Gökçe, Yüksek Sadakat ve Sagopa Kajmer konserleriyle başladı. Eğlenceli sahnesiyle ilgi gören Gökçe ile başlayan Türkiye MotoFest Konserleri, büyük ilgi gördü. “Tuttu fırlattı kalbimi” şarkısıyla öne çıkan şarkıcı, bir çok şarkının coverını seslendirdiği konserde seyircileri coşturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 12:41
Türkiye’nin Festivali 3 Büyük Konserle Başladı
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YÜKSEK SADAKAT’TEN MÜZİK ZİYAFETİ

Rock müziğin efsane gruplarından Yüksek Sadakat, ilk çıkış parçaları “Belki üstümüzden bir kuş geçer” ile başladığı konser yoğun ilgi gördü. Geçmişten bugüne şarkılarından seçmeler söyleyen grup, Türkiye MotoFest’e katılan her yaştan izleyiciye müzik ziyafeti sundu.

SAGOPA KAJMER COŞTURDU

Rap müziğin önemli seslerinden Sagopa Kajmer ise, izleyiceleri müziğe doyurdu. Özellikle gençler tüm Şarkılara eşlik ederek gece boyunca eğlendi. Alanı dolduran 30 bin kişi tüm konserlerde olduğu gibi Sagopa Kajmer ile birlikte sevilen şarkılarını birlikte söyledi.

Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden gelen gençlere 50’ye yakın etkinliği ücretsiz sunan Türkiye MotoFest’de akşam konserlerinde 5 gün boyunca 10 yıldız sahne alacak. 31 Ağustos’ta başlayacak Türkiye MotoFest, 4 Eylül’de sona erecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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