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Türkiye’de ,İlk Kez Bir Nikahta 21 Şahit

Mardin,Şırnak, Siirt ve Batman da etkili olan Seyyidler Aşiretinin Kanaat Önderlerinden Avukat Mehmet Rıdvan Arslan ‘ın Kızının nikah merasiminde 21 önemli kişi şahit oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:07
Türkiye’de ,İlk Kez Bir Nikahta 21 Şahit
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Başta Ak Parti Esenler Belediye Meclis Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ,Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanlığında  Komisyon Üyeliği yapan  Avukat Mehmet Rıdvan Arslan’ın kızı Bahar’ın  Nikah merasimi birçok ilke sahne oldu.

BAHAR VE FATİH MUTLULUĞA EVET DEDİ

Esenler Belediyesi 15 Temmuz Millet Bahçesi Gölet Kır Düğün alanında pandemi kurallarına riayet edilerek yapılan nikah törenine Milletvekilleri,Belediye başkanları  ve kanaat önderlerinin  ilgisi kendiside bir aşiret mensubu olan Avukat Mehmet Rıdvan Arslan’ı mutlu etti:

İŞTE YILIN NİKAHINA ŞAHİTLİK EDENLER :

Esenler Belediye Başkanı ve Ak Parti İBB Grup Başkan vekili Mehmet Tevfik Göksu’nun kıydığı nikahın şahitleri’ de önemli kişilerden oluştu.

1-) Dr.Av.RABİA İLHAN (Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı

2-) Ak Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar,

3)Ak Parti İstanbul Milletvekili  Halis Dalkılıç

4-) Ak Parti İstanbul Milletvekili  Av.Abdullah GÜLER

5-) Suna ÜSTÜNER (İçişleri bakanlığı iller idaresi Genel Müdürlüğü Daire başkanı)

6-)Veysi ŞAHİN (Mardin Midyat Belediye Başkanı)

7-) Hayrettin DEMİR (Mardin Yeşilli Belediye Başkanı)

8) Cüneyt AKSOY ( Mardin Dargeçit Belediye Başkanı)

9-)Yıldız Konal SÜSLÜ Ak Parti İstanbul İl başkan Yardımcısı

10-) Mahmut GÜRCAN ( Ak Parti İstanbul İl başkan Yardımcısı)

11-)Av. Umut ÖZKAN (Esenler Ak Parti İlçe Başkanı)

12-)Av.Mustafa KURAN (Türkiye hukukçular birliği Genel başkanı)

13-)Mustafa Kemal GÜL (Cumhuriyet Savcısı)

14-) Mehmet Emin ÇEVİK (Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi başkanı)

15-) Yunus Furkan AKBAL (Genç MÜSİAD Genel başkanı)

16-Av.Cavit TATLI (Hukukçular Derneği Önceki Dönem Başkanı)

17-) Av.Yasin ŞANLI (İstanbul 2.Nolu Baro Başkanı )

18-) Av.Ahmet YILMAZ (Hukukçular Derneği Başkanı)

19-)Hakan ÖZEL ( Esenler MHP ilçe Başkanı)

20-)Abdülkadir AKKUŞ ( Mardin İş Adamları Derneği başkanı )

21-)Nedim KAYA (Kaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı)

GELİN BABASI  AV.MEHMET RIDVAN ARSLAN GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Başta kızımın nikahını kıyan Esenler Belediye başkanımız sayın Mehmet Tevfik Göksu’ya ,Şahitlerimiz olan Milletvekillerimize ,belediye başkanlarımıza ve kanaat önderlerimiz başta olmak üzere uzaktan yakından emek sarf ederek mutlu  günümüzde bizi yalnız bırakmayan bütün akraba,dost ve arkadaşlarımıza Arslan ve Aksu aileleri  adına teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 30.08.2021 19:00
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