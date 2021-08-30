Türkiye’de ,İlk Kez Bir Nikahta 21 Şahit

Başta Ak Parti Esenler Belediye Meclis Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ,Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı İnsan Hakları Birim Başkanlığında Komisyon Üyeliği yapan Avukat Mehmet Rıdvan Arslan’ın kızı Bahar’ın Nikah merasimi birçok ilke sahne oldu.

BAHAR VE FATİH MUTLULUĞA EVET DEDİ

Esenler Belediyesi 15 Temmuz Millet Bahçesi Gölet Kır Düğün alanında pandemi kurallarına riayet edilerek yapılan nikah törenine Milletvekilleri,Belediye başkanları ve kanaat önderlerinin ilgisi kendiside bir aşiret mensubu olan Avukat Mehmet Rıdvan Arslan’ı mutlu etti:

İŞTE YILIN NİKAHINA ŞAHİTLİK EDENLER :

Esenler Belediye Başkanı ve Ak Parti İBB Grup Başkan vekili Mehmet Tevfik Göksu’nun kıydığı nikahın şahitleri’ de önemli kişilerden oluştu.

1-) Dr.Av.RABİA İLHAN (Ak Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı

2-) Ak Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar,

3)Ak Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç

4-) Ak Parti İstanbul Milletvekili Av.Abdullah GÜLER

5-) Suna ÜSTÜNER (İçişleri bakanlığı iller idaresi Genel Müdürlüğü Daire başkanı)

6-)Veysi ŞAHİN (Mardin Midyat Belediye Başkanı)

7-) Hayrettin DEMİR (Mardin Yeşilli Belediye Başkanı)

8) Cüneyt AKSOY ( Mardin Dargeçit Belediye Başkanı)

9-)Yıldız Konal SÜSLÜ Ak Parti İstanbul İl başkan Yardımcısı

10-) Mahmut GÜRCAN ( Ak Parti İstanbul İl başkan Yardımcısı)

11-)Av. Umut ÖZKAN (Esenler Ak Parti İlçe Başkanı)

12-)Av.Mustafa KURAN (Türkiye hukukçular birliği Genel başkanı)

13-)Mustafa Kemal GÜL (Cumhuriyet Savcısı)

14-) Mehmet Emin ÇEVİK (Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi başkanı)

15-) Yunus Furkan AKBAL (Genç MÜSİAD Genel başkanı)

16-Av.Cavit TATLI (Hukukçular Derneği Önceki Dönem Başkanı)

17-) Av.Yasin ŞANLI (İstanbul 2.Nolu Baro Başkanı )

18-) Av.Ahmet YILMAZ (Hukukçular Derneği Başkanı)

19-)Hakan ÖZEL ( Esenler MHP ilçe Başkanı)

20-)Abdülkadir AKKUŞ ( Mardin İş Adamları Derneği başkanı )

21-)Nedim KAYA (Kaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı)

GELİN BABASI AV.MEHMET RIDVAN ARSLAN GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Başta kızımın nikahını kıyan Esenler Belediye başkanımız sayın Mehmet Tevfik Göksu’ya ,Şahitlerimiz olan Milletvekillerimize ,belediye başkanlarımıza ve kanaat önderlerimiz başta olmak üzere uzaktan yakından emek sarf ederek mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan bütün akraba,dost ve arkadaşlarımıza Arslan ve Aksu aileleri adına teşekkür ederim şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)