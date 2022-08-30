banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.164,96
ALTIN
1.008,43
DOLAR
18,19
STERLİN
21,26
EURO
18,23
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde
DEVA Partisi Devletteki Çürümenin Peşinde
Enstitü İstanbul İSMEK Kayıtları 31 Ağustos'ta Başlıyor
Enstitü İstanbul İSMEK Kayıtları 31...
Esenyurt'ta Asfalt Çalışmaları Gece Gündüz Sürüyor
Esenyurt'ta Asfalt Çalışmaları Gece Gündüz...
ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu Oldu (VİDEOLU HABER)
Son Dakika
ZEYDEF Başkanı Çakır GÜNDEM’in Konuğu...

Türk Dünyasına Katkılarıyla Ödüllendiriliyor

Özbek popçu Şahsenem, 9 yıl aradan sonra döndüğü müzik dünyasında rüzgârını estirmeye devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 10:50
Türk Dünyasına Katkılarıyla Ödüllendiriliyor
banner171

Ünlü şarkıcı hayran kitlesinin ona olan özlemiyle sahnede ve müzik dünyasında başarıdan başarıya koşuyor. Önümüzdeki günlerde sürpriz bir düet ile yeniden sevenleriyle buluşacağını ifade eden Şahsenem, ünlü radyocu Uğur Atis ile birlikte hazırlayıp sunduğu “Uğur Atis ve Şahsenem’le Ayaküstü Bir Şeyler - Türk Dünyası Müzikleri” isimli programlada taktir topluyor. Portaxe Shine de yapılan Altın Taç ödüllerinde “En Başarılı Türk Dünyası Müzikleri Sanatçısı” ödülünü alan güzel pop sanatçısı tarzım bu Türkiye’deki ilk Türk dünyası müziklerini gündeme getiren sanatçıyım, emeklerim ödüllendiriliyor vurgusunu yaptı. Ödülünü almaya modacısı Fatoş Akyıldız ile katılan Şahsenem, ünlü modacının Kraliçe 2 koleksiyonundan mor elbise ve tacıyla katılırken yine tüm dikkatleri üzerine topladı. İmaj ve giyim tarzının kendisi için önemli olduğunu ve modacısı Fatoş Akyıldız’ın kendisini çok iyi anlayıp yansıttığını sözlerine eklerken, bir sanatçının müzikalitesini ortaya çıkaran onu destekleyen yan etmenlerdir vurgusunu da yaptı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ebru Keskin’den Son bir Mesaj
Ebru Keskin’den Son bir Mesaj
Simge Büyüledi
Simge Büyüledi
Harika Avcı Ölümcül Bir Hastalığa Mı Yakalandı
Harika Avcı Ölümcül Bir Hastalığa Mı Yakalandı
Albümün Gelirleri Öğrencilere
Albümün Gelirleri Öğrencilere
Altın Koza'nın Ulusal Yarışma Filmleri Belli Oldu
Altın Koza'nın Ulusal Yarışma Filmleri Belli Oldu

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169