Türk Dünyasına Katkılarıyla Ödüllendiriliyor

Ünlü şarkıcı hayran kitlesinin ona olan özlemiyle sahnede ve müzik dünyasında başarıdan başarıya koşuyor. Önümüzdeki günlerde sürpriz bir düet ile yeniden sevenleriyle buluşacağını ifade eden Şahsenem, ünlü radyocu Uğur Atis ile birlikte hazırlayıp sunduğu “Uğur Atis ve Şahsenem’le Ayaküstü Bir Şeyler - Türk Dünyası Müzikleri” isimli programlada taktir topluyor. Portaxe Shine de yapılan Altın Taç ödüllerinde “En Başarılı Türk Dünyası Müzikleri Sanatçısı” ödülünü alan güzel pop sanatçısı tarzım bu Türkiye’deki ilk Türk dünyası müziklerini gündeme getiren sanatçıyım, emeklerim ödüllendiriliyor vurgusunu yaptı. Ödülünü almaya modacısı Fatoş Akyıldız ile katılan Şahsenem, ünlü modacının Kraliçe 2 koleksiyonundan mor elbise ve tacıyla katılırken yine tüm dikkatleri üzerine topladı. İmaj ve giyim tarzının kendisi için önemli olduğunu ve modacısı Fatoş Akyıldız’ın kendisini çok iyi anlayıp yansıttığını sözlerine eklerken, bir sanatçının müzikalitesini ortaya çıkaran onu destekleyen yan etmenlerdir vurgusunu da yaptı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA