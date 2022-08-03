banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.673,22
ALTIN
1.023,03
DOLAR
17,97
STERLİN
21,88
EURO
18,31
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!
‘Durdurulan Metrolar’ Yeni İhaleye Çıkıp Yolumuza Devam Edeceğiz
‘Durdurulan Metrolar’ Yeni İhaleye Çıkıp...
Şahintepe Halkı Yerini Terk Etmek İstemiyor
Son Dakika
Şahintepe Halkı Yerini Terk Etmek...
Söz Yetki Karar İstanbullularda
Söz Yetki Karar İstanbullularda

Turgay Kıran Sağlık Sektörüne Göz Kırptı

Magazin dünyasına yakınlığıyla tanınan ve ünlüleri tarafından sevilen, sık sık renkli dünyanın önemli isimleriyle bir araya gelen ünlü iş adamı Turgay Kıran, iş kollarına bir yenisini ekleyecek gibi görünüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:28
Turgay Kıran Sağlık Sektörüne Göz Kırptı
banner171

 Galatasaray kulübünde Özhan Canaydın başkanlık döneminde ikinci başkan olarak görev yapan Turgay Kıran, spora bakış açısıyla taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmış ender kişiliklerin başında gelirken, ticaret dünyasında aynı saygıyı kazanarak her iş kolunda zirveyi yakaladı. Futbol dünyasında yaptığı gizli transferlerle Galatasaray’ın başarılarında önemli rol oynayan Turgay Kıran, evinde Op. Dr. Ruhi Güngör ile görüşünce başkan bu sefer iş hayatında transfer atağı yapacak söylentilerine yol açtı. Sağlık sektörüne yatırım yapmanın hedefleri arasında olduğunu ifade eden Turgay Kıran “Galatasaray’da gösterdiğimiz özen ve itinayı iş hayatımızda da gösterdik başarımızın sebebi sevdiğimiz yerlerde sevdiğimiz kişilerle olmaktan geçiyor. Op. Dr. Ruhi Güngör sevdiğim eski bir dostum işindeki başarısı ve kalitesi tartışılmaz sağlık sektöründe olacaksak her zamanki kaliteli adımlarımla sevdiğim işinin erbabı kişilerle olmak isterim” dedi.

Kaynak: İstabul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV’den İbrahim Tatlıses’e Büyük Şok!
Star TV’den İbrahim Tatlıses’e Büyük Şok!
Onur Akay’dan Müge Anlı İle İlgili Bomba İddia!
Onur Akay’dan Müge Anlı İle İlgili Bomba İddia!
İşte Banu Alkan'ın Düğün Tarihi
İşte Banu Alkan'ın Düğün Tarihi
Haluk Levent’e 65 Bin Seyirci Eşlik Etti
Haluk Levent’e 65 Bin Seyirci Eşlik Etti
İstanbul Festivali’nin Görkemli Sahnesinde Mehmet Erdem Vardı
İstanbul Festivali’nin Görkemli Sahnesinde Mehmet Erdem Vardı

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169