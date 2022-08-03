Turgay Kıran Sağlık Sektörüne Göz Kırptı

Galatasaray kulübünde Özhan Canaydın başkanlık döneminde ikinci başkan olarak görev yapan Turgay Kıran, spora bakış açısıyla taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmış ender kişiliklerin başında gelirken, ticaret dünyasında aynı saygıyı kazanarak her iş kolunda zirveyi yakaladı. Futbol dünyasında yaptığı gizli transferlerle Galatasaray’ın başarılarında önemli rol oynayan Turgay Kıran, evinde Op. Dr. Ruhi Güngör ile görüşünce başkan bu sefer iş hayatında transfer atağı yapacak söylentilerine yol açtı. Sağlık sektörüne yatırım yapmanın hedefleri arasında olduğunu ifade eden Turgay Kıran “Galatasaray’da gösterdiğimiz özen ve itinayı iş hayatımızda da gösterdik başarımızın sebebi sevdiğimiz yerlerde sevdiğimiz kişilerle olmaktan geçiyor. Op. Dr. Ruhi Güngör sevdiğim eski bir dostum işindeki başarısı ve kalitesi tartışılmaz sağlık sektöründe olacaksak her zamanki kaliteli adımlarımla sevdiğim işinin erbabı kişilerle olmak isterim” dedi.

Kaynak: İstabul Times Haber Ajansı/ İTHA