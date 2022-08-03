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Star TV’den İbrahim Tatlıses’e Büyük Şok!

Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu! İbo Show yeni sezonda yayından kaldırıldı…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:48
Star TV’den İbrahim Tatlıses’e Büyük Şok!
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Kaynak: https://www.onurakay.com.tr/star-tv-ibo-showla-yollarini-ayirdi-makale,1022.html

Önceki gün İbrahim Tatlıses’in mal varlıkları ile ilgili haciz belgelerini yayınlayan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında da Star TV yönetimi tarafından İbo Show’un yeni sezonda yayından kaldırıldığını duyurdu. Akay, “Star TV ekranlarında yayınlanan İbrahim Tatlıses’in İbo Show isimli programı sezon finali yapmış ve yeniden Eylül ayında Star TV ekranlarında seyirci ile buluşacaktı. Ancak Star TV yönetimi, İbrahim Tatlıses’in eski eşi Adalet Sara’ya 'karayılan 've 'büyücü' diyerek hakaret etmesi nedeniyle, İbo Show’la yollarını ayırdı. Tatlıses’in her kesimden tepki alması 9 yıl sonra başlayan programının da sonu oldu. Tatlıses ve ekibi ise şimdilerde yeni kanal arayışına girdi.” açıklamasını yaptı.

URFA’DAKİ ARSALARINA DA HACİZ KARARI ÇIKTI!

Ayrıca, ünlü sanatçı Onur Akay bugünkü yazısında, İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa’daki arsalarına haciz kararı çıkarıldığını da belgesi ile yayınladı. Akay, “İbrahim Tatlıses'in memleketi Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesi’ndeki arsalarına hem Belediyeler, hem sosyal sigortalar kurumu hem de şahıslar icra takibi başlattı. Şanlıurfa'nın Karaköprü İlçesi’ndeki imara açılmış 1.856.36 M2 ile yine aynı ilçedeki 2.518.19 M2 arsalarına, 2010 yılında haciz kararı çıkarılmış ancak işlem yapılmamıştı. Avukatlar bu arsalar için yeniden haciz kararı çıkarttı.” ifadelerini kullandı.

Tatlıses, dönemin Karaköprü Belediye Başkanı Ahmet Güzel ile ilçedeki arsalarını bizzat yerinde incelemiş ve buraya toplu konut yapacağını söylemişti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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