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Simge Büyüledi

Üç yıldır Türkiye’nin en önemli sanatçılarının sahne aldığı, ülkemizin ilk ödüllü açık hava mekanı Turkcell Vadi, önceki akşam biletleri günler öncesinden tükenen Türk pop müziğinin ünlü ismi Simge’yi ağırladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:17
Simge Büyüledi
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Atlantis Yapım, SM Production ve Vadistanbul iş birliğiyle hayata geçirilen Turkcell Vadi, önceki akşam Simge’yi dinleyicisiyle buluşturdu.

Türk pop müziğinin ünlü ismi Simge , güçlü orkestrası ve kendisine eşilk eden vokalistleri ile birbirinden güzel şarkılarıyla büyüledi. Tuvana Büyükçınar tasarımlı elbisesi ile ışık saçan Simge, ikinci şarkısı Öpücem’den sonra seyircilere ‘Çok güzel bir yaz akşamında, ilk kez Turkcell Vadi sahnesinde yer almaktan ve sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İyi ki geldiniz, Hoş geldiniz. diyerek konserine devam etti. Simge geçen hafta müzikseverlerle buluşan yeni şarkısı ‘Ne Güzel’ başta olmak üzere yeni ve dünden bugüne hit olmuş ‘Ben Bazen’, ‘Pes Etme’, ‘Aşkın Olayım’, ‘Ayrılık Yazması’, ‘Kalp Kırmak’, ‘Üzülmedin mi’ şarkıları dışında sahne de söylemekten keyif aldığı şarkıları seslendirdi.

Simge ‘nin ikinci bölümde biletleri günler öncesinden tükenen Turkcell Vadi konseri dinleyicisi için hazırladığı akustik şarkılardan oluşan ve arabesk şarkıları kendi yorumuyla söylediği repertuvarı seyirciden büyük alkış aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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