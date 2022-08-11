Ramiz Bayraktar Sürprizi

Ünlü Rapçi Ramiz Bayraktar’ın “Açılın” şarkısına gelen klipte setten eğlenceli görüntüler paylaşıldı. Oldukça keyifli bir çekim dönemi geçirdiklerini söyleyen Cemal Hünal’ın da sette Açılın şarkısı eşliğinde dans ettiği görüldü.

Cemal Hünal ve Gülşen Hüseynli’nin başrollerini paylaştığı Azeri Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında ki yanlış anlamaları konu alan, oyuncu kadrosunda ise Yılmaz Gruda, M. Fatih Özkan,İslam Mehreliyev,Ercan Resulov gibi Azerbaycan’nın ünlü isimlerinin paylaştığı Yanlış Anlama 2 filmi 30 Eylül’de vizyona giriyor.