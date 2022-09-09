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PUMA Aleyna Tilki İle Anlaştı

Dünyaca ünlü spor markası, genç yıldızla uzun soluklu bir iş birliği yapacağını duyurdu

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Eylül 2022 Cuma 10:21
PUMA Aleyna Tilki İle Anlaştı
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Eylül 8, 2022— Dünyaca ünlü global spor markası PUMA, şarkıları ve tarzıyla popüler kültüre damgasını vuran yıldız isim ALEYNA TİLKİ ile anlaştı. Ünlü marka, genç yıldızla gerçekleştirdiği uzun soluklu iş birliği kapsamında, büyük ses getirecek iletişim çalışmalarına imza atacak.

EN İYİSİ SENSİN platformuyla dünyanın her yerindeki güçlü kadınlara ilham veren PUMA, sanatçı, sporcu ve aktivist kimlikleri taşıyan ve kendi alanlarına damgasını vurmuş pek çok yıldız isimle birlikte çalışmaya devam ediyor. Bu yeni iş birliğiyle birlikte Aleyna Tilki, PUMA’nın global kampanyalarında birlikte çalıştığı Rihanna, Selena Gomez, Dua Lipa, Cara Delevingne gibi dünya yıldızlarının arasına katılmış oluyor.

PUMA ve Aleyna Tilki arasındaki iş birliğinin detayları, önümüzdeki günlerde kapsamlı olarak duyurulacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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