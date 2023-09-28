Pınar Deniz ile NetWork’ün Modern Şehir Hikayesi!

Pınar Deniz ile modern şehir hikayesini yansıtan NetWork, Sonbahar/Kış 23-24 koleksiyonunda Pınar Deniz'in güçlü ve çabasız stili ile şehrin ritmine karışıyor. Ümit Savacı’nın objektifinden yansıyan karelerde modern silüetler şehrin mimari dokusuna estetik katarak, bizi daha önce görmediğimiz yeni, farklı ve ikonik Pınar Deniz ile buluşturuyor.

NetWork’ün yeni sezon kampanyasının hikayesini kreatif ajans TBWA üstlenirken, kampanyanın filmi modern şehre sürreal bir açıdan yaklaşan Deniz Birgi imzasını taşıyor. Yeni kampanyasıyla NetWork modanın modern, ikonik ve şehirli tavrı ile bizi buluşturmayı sürdürüyor.

NetWork’ün minimalist çizgilerinin zamansız tasarımlar ile birleştiği “Modern City” hikayesi yalın formlarda iddialı bir duruş sergiliyor. Baş rolde siyah, beyaz, taba ve çam yeşilinin keskinleştirdiği deri, mevsim geçişlerinin vazgeçilmezi olarak yerini alıyor.

Pınar Deniz’in modern ve minimal ifadelerle taşıdığı deri tasarımlar, şehirli modern kadının şıklığını ortaya koyuyor. Lacivert, kobalt mavisi ve grinin yanı sıra mor, turuncu ve sarı renklerin de cesurca kullanıldığı sonbahar-kış koleksiyonunda Pınar Deniz, şehrin ikonik dokusunu günün her anında stilinize eşlik edecek minimal tasarımlar ile objektife yansıtıyor. Sezonun en trend parçaları triko kazaklar, payet detaylı etekler, kaşmir ve yün kazaklar, blazer ceketler ve paltolar ise zamansız tasarımları ile dikkat çekiyor.

Her stilin tamamlayıcısı aksesuarlar, küt ve sivri burunlu deri bot ve çizmeler, farklı formlar ve boyutlarda çantalar, yenilikçi ve modern silüetleriyle, NetWork kadınının stil dozu yüksek ve iddialı tavrını sergiliyor.