Pijamayla Ödül Aldı

“Altın Güneş” ödülleri Akatlar Kültür merkezinde gerçekleştirildi. Gecede yılın en iyi talk show programı ödülünü Pembe Pijama tv programıyla alan Sönmezer, ödülünü almaya sahneye pijamalarıyla çıktı. Gecede bir anda ilgi odağı olan Esra Sönmezer, şık davetliler arasından pijamalarıyla sahneye ödülünü almak için salına salına yürürken gece boyunca bakışların odağı oldu. Yine formatı kendisine ait olan ve yapımcılığını da üstleneceği çok farklı ve çılgın bir tv programı ile ekranlarda sürpriz yapmaya hazırlandığını da sözlerine ekledi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)