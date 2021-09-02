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Özge Ulusoy Günde 50 Evlilik Teklifi Alıyorum

Ekranların ve podyumun en başarılı isimlerinden Özge Ulusoy, İstanbul Bağcılar'da Estesline güzellik merkezinin açılışında yakın dostu Selin Sohtorikoğlu'nun konuğu oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Eylül 2021 Perşembe 12:39
Özge Ulusoy Günde 50 Evlilik Teklifi Alıyorum
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Merkezin açılış kurdelesini kesen Özge Ulusoy estetik operasyonlarıyla ilgili soruya, "Sadece burnumda estetiğim var. Botoks ve dudak dolgusu da yaptırıyorum. Onun haricinde sanıldığı gibi estetiğim yok" dedi.

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Özge Ulusoy, ayak parmaklarını ve bir dönem çok konuşulan göbek deliğini çok sevdiğini söylerken, "Balerin olduğum için ayak parmaklarım deforme. Onlara bakınca eskileri hatırlıyorum. Göbek deliğim de bir dönem çok konuşulmuştu ama ben göbek deliğimle mutluyum" dedi.

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Selin Sohtorikoğlu'nun "Danışanlarım bizden en çok Özge Ulusoy yüzü istiyor" sözünü de mutlu olarak dinleyen ünlü manken, "Yüz ovalimin beğenildiğini düşünüyorum" dedi. Özge Ulusoy, Türkiye'de estetik operasyonun en çok Seda Sayan'a yakıştığını söyledi.

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Özge Ulusoy, sosyal medyayı etkili kullanmadığını söyledikten sonra bir soru üzerine, "Günde 50 evlenme teklifi aldığım doğru ama bunların hiç birini ciddiye almıyorum. Hepsi tatlı birer şaka" dedi.

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Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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