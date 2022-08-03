Onur Akay’dan Müge Anlı İle İlgili Bomba İddia!

https://www.onurakay.com.tr/ magazin/onur-akaydan-muge- anli-ile-ilgili-bomba-iddia- h2423.html

https://www.onurakay.com.tr/ muge-anli-babasini-kizi-lidya- ise-dedesini-cenazede-gordu- makale,1021.html

Kendi internet sitesinde bir yazı kaleme alan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden ünlü sunucu Müge Anlı’nın 2 kardeşi olduğunu ve Müge Anlı ve kardeşlerinin vefat eden babalarını 29 yıldır görmediklerini açıkladı. Onur Akay’ın iddiaları da bununla sınırlı kalmadı. Ünlü sanatçı Onur Akay, “Müge Anlı babasını, kızı Lidya ise dedesini cenazede gördü!” başlıklı bugünkü yazısında, Anlı’nın vefat eden babası İhsan Anlı’nın önce prostat kanserine yakalandığını ve kanser olduğunu öğrenince 3 çocuğunu görmek istediğini ama çocuklarının bu arzusunu kabul etmediğini de dile getirdi. İhsan Anlı’ya daha sonra KOAH teşhisi konulduğunu ve durumu iyice kötüye gittiğini de söyleyen Akay, “Özellikle ölüm döşeğindeyken çocuklarına haber verildi ama çocukları iki düğün birden yaptı. Önce Müge Anlı evlendi sonra ise 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü de yapan Müge Anlı’nın erkek kardeşi Mert Efe Anlı dünya evine girdi. Baba İhsan Anlı vefat ettiğinde ise Müge Anlı, babasını toprağa verirken kardeşi Mert Efe’yi de balayına gönderdi. Yani Mert Efe babasının cenazesine bile katılmadı.” ifadelerini kullandı.

İşte Onur Akay’ın magazin gündemine bomba gibi düşen o yazısı:

"Programında çok sayıda baba kızı bir araya getirdi ama kendisi 29 yıl babası ile görüşmedi… Evet, Müge Anlı’dan bahsediyorum… Reyting rekorları kıran 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının ünlü sunucusu Müge Anlı’dan… 25 Haziran 2022 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Anlı, geçtiğimiz günlerde ise babası İhsan Anlı’yı kaybetmişti. Her yerde 2 kez evlendiği yazan Müge Anlı, aslında 3 kez evlendi ama 2 kocası var! Peki, bu nasıl oluyor? Müge Anlı, kızı Lidya Müge Akdağ’ın babası gazeteci Burhan Akdağ ile 2 kez evlendi… Ayrıca 2 kardeşi olan Müge Anlı ve kardeşleri vefat eden babalarını 29 yıl görmediler. Babaları İhsan Anlı önce prostat kanserine yakalandı ve kanser olduğunu öğrenince 3 çocuğunu görmek istedi ama çocukları bu arzusunu kabul etmedi. Daha sonra babaları İhsan Anlı’ya KOAH teşhisi konuldu ve durumu iyice kötüye gitti. Özellikle ölüm döşeğindeyken çocuklarına haber verildi ama çocukları iki düğün birden yaptı. Önce Müge Anlı evlendi sonra ise 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü de yapan Müge Anlı’nın erkek kardeşi Mert Efe Anlı dünya evine girdi. Baba İhsan Anlı vefat ettiğinde ise Müge Anlı, babasını toprağa verirken kardeşi Mert Efe’yi de balayına gönderdi. Yani Mert Efe babasının cenazesine bile katılmadı. Müge Anlı babasını 29 sene sonra, kızı Lidya Müge Akdağ ise dedesini ilk defa cenazesinde gördü! Zaten Lidya küçükken Adnan Şenses’i dedesi zannedermiş! Müge Anlı’nın programlarını izleyenler bilir. Anlı’nın, programlarında babasından hiç söz etmemesi ve annesinden sürekli söz etmesi her zaman dikkat çeker. Yakın çevreden öğrendiğime göre, Müge Anlı’nın annesi Ayten Sevinç, Müge Anlı’yı ve kardeşlerini babaları ile görüştürmemiş. Burhan Akdağ da Müge Anlı’dan olan kızı Lidya Müge Akdağ’la uzun yıllar görüşemedi ve bu konu ile ilgili Cumhurbaşkanına bile mektup yazdı. Müge Anlı için yakın çevresi, 'Annesinin kendisine yaptığını kızına yaptı.' şeklinde de konuşuyor. Vefat eden İhsan Anlı’nın yakın çevresi ise çok iyi bir insan olduğunu söylüyor. Yeni sezonda başlayacak 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının ilk bölümünde, Müge Anlı’nın hayatını masaya yatırsalar acaba nasıl bir reyting rekoru kırılır çok merak ediyorum."

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA