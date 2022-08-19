Ömer Öztürk Ve Betül Cansu söylemez Dünya Evine Girdi

6 Mayıs’ta Gölbaşı Hakimler Evi’nde nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan çiftinnikah şahitliğini Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Gülce Gürel ve YervantÖzfuruncu üstlendi.

Bir yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan çift, 500 davetlinin katıldığı görkemli bir törenle “evet” dedikten sonra, alkışlar eşliğinde ilk danslarını etti.Düğünün gerçekleştiği mekan çiftin yakınlarından gelen yüzlerce çiçek ve çelenkle süslenirken, gelin ve damat düğünün ardından balayı için Roma’yı tercih etti.