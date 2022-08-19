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Ömer Öztürk Ve Betül Cansu söylemez Dünya Evine Girdi

Kalen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Öztürk ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı Betül Cansu Söylemez, Ankara Cadde Hare’de gerçekleşen muhteşem bir törenle evlendi. Türkiye’nin enerji sektörünün en önemli isimlerinin akın ettiği düğün, iş dünyasından çok sayıda ismi buluşturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2022 Cuma 13:06
Ömer Öztürk Ve Betül Cansu söylemez Dünya Evine Girdi
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6 Mayıs’ta Gölbaşı Hakimler Evi’nde nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan çiftinnikah şahitliğini Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Gülce Gürel ve YervantÖzfuruncu üstlendi.

Bir yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan çift, 500 davetlinin katıldığı görkemli bir törenle evet dedikten sonra, alkışlar eşliğinde ilk danslarını etti.Düğünün gerçekleştiği mekan çiftin yakınlarından gelen yüzlerce çiçek ve çelenkle süslenirken, gelin ve damat düğünün ardından balayı için Romayı tercih etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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