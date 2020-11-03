Okyanusun Ortasında Beste Yapan Denizci

İlk parçasının heyecanını şu sözlerle dile getiren Saruhan, “Ben bir denizciyim, uzak yolda ikinci kaptanım ve genelde bestelerimi gemide yapıyorum. "Haybeden" 2016 senesinde Antik Okyanusu'nu geçerken yazıldı. Bütün şarkılarım ilk önce şiir olarak yazılır daha sonrasında beste haline gelir. Her hikaye doğru olacak diye bir şart yok ama aşk her detayıyla acısıyla tatlısıyla kabul edilmeli. Bazı yaşananlar "Haybeden" olsa da aşk baki..." dedi.

SARUHAN KİMDİR?

Saruhan Osmanoğlu 1988 yılının şubat ayında dünyaya gelmiştir. Müzik ile yakından ilgilenen bir ailede yetişen Osmanoğlu'nun dayısı Türk sanat müziği sanatçısı ve udidir. Saruhan, 9 yaşından beri müzik ile ilgileniyor ve okuduğu okullarda Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği korolarında şarkı söylemiş, lise çağlarında Anadolu Rock ve Hard Rock gruplarında vokallik yapmıştır. Bunun yanı sıra okullarda müzikal oyunlarda yer almıştır. 50'den fazla beste ve 100'e yakın şiire sahip olan Saruhan Osmanoğlu edebiyat ve müziğin hayatında olmazsa olmaz bir konumda olduğunu söylüyor. Yaptığı ilk teklisi "Haybeden" ile başka yerlerde aynı duyguları yaşayan insanlara ortak olmak için yazdığını ve sonraki şarkılarının da bu şekilde devam etmek istediğini ekliyor. Yaptığı şarkıları gelecekte kızı Misra Defne Osmanoğlu için hatıra kalmasını istiyor.

Saruhan “Haybeden” Youtube Link: https://youtu.be/ZdqTOCgR_aw