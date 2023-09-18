Nurgül ve Yunus Emre Yüzlerce Davetlinin Önünde Mutluluğa Evet Dedi (VİDEOLU)

NİKAHI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY KIYDI

İslami esaslara göre yapılan düğünde genç çiftlerin nikahını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy kıydı. Nikahın şahitleri ise Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkanı A.Selami Delibalta,Meclis üyesi İbrahim Cin, Zeytinburnu Belediyesi 1.Meclis başkan vekili Cemal Merdan, Ak Parti Meclis Grubu başkan vekili ve meclis Üyesi Av.Muhammed Kaynar ve Namık Yıldız nikah şahidi oldu.

Hafız Mehmet Emin Çiftçi hocanın okuduğu kura-ı kerim ve mevlidi şerif ile başlayan düğün’e yüzlerce davetli katıldı. İlahileri okunduğu ve semazenlerin sahne aldığı düğünde erkek ve kadın katılımcıların ayrı katlarda İslami usullere göre katıldığı düğüne katılım oldukça yüksekti.

Grup Mevlana Tasavvuf ekibinin okuduğu birbirinden özel ilahilere semazenler eşlik etti. Radyo Programcısı Mustafa Orhan’ın sunumunu yaptığı davette semazen gösterisinin ardından nikah akdine geçildi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy çiftlere evlilik cüzdanın takdim etmek üzere misafir belediye başkanı aynı zamanda Fikret Tunçer’in dünürü Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’e evlilik cüzdanın uzattı.

Mardin Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir’de evlilik cüzdanın çiftlere takdim etmeden önce bu gece çok önemli 1071 yılında Anadolu kapılanını Türklere açan Muş Malazgirt ovası ile Türkiye cumhuriyetinin işaret fişeğinin 1919 yılında yakıldığı Samsun’umuzu evlilik akdi ile birbirine bağlıyoruz.

Rabbim yeni kurulan bu yuvayı hayırlı etsin dedi ve ardından evlilik cüzdanını gelin ve damada takdim etti.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)