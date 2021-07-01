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Nur ve Mustafa Naci Evet Dedi

Nur Tıfıl ve Mustafa Naci Özbaysar Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevinde yapılan yemekli düğün ile dünya evine girdi. Düğüne damadın köylüleri,akrabaları ve aile dostları katıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Temmuz 2021 Perşembe 09:26
Nur ve Mustafa Naci Evet Dedi
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DAMADIN BABASI GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Oğlumuz Mustafa Naci’nin düğününe katılarak bizi mutlu eden Malatya İzollu Vakfı Yöneticilerine, Kıyıcak Köyü dernek Yönetimine, köylülerimiz’e, akrabalarımıza  uzaktan yakından gelen bütün dostlarımıza teşekkür ederiz dedi.

Gazetemizin İmtiyaz sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’de şunları söyledi “Yeğenim Mustafa Naci Özbaysar ve Gelinimiz Nur Özbaysar kızımıza bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Rabbim her iki cihanda  da mesut ve bahtiyar eylesin dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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