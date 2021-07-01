Nur ve Mustafa Naci Evet Dedi

DAMADIN BABASI GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Oğlumuz Mustafa Naci’nin düğününe katılarak bizi mutlu eden Malatya İzollu Vakfı Yöneticilerine, Kıyıcak Köyü dernek Yönetimine, köylülerimiz’e, akrabalarımıza uzaktan yakından gelen bütün dostlarımıza teşekkür ederiz dedi.

Gazetemizin İmtiyaz sahibi Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’de şunları söyledi “Yeğenim Mustafa Naci Özbaysar ve Gelinimiz Nur Özbaysar kızımıza bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Rabbim her iki cihanda da mesut ve bahtiyar eylesin dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)