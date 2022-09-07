Muudlular’ın Yaza Vedası Zeynep Bastık İle Oldu

Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle öne çıkan müzik platformu Muud’un ağustos ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu.
Zeynep Bastık ile ‘Ara’ rüzgârı esti
Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık’ın ‘Ara’ parçası yerli single listesinde en çok dinlenen şarkı olarak kayıtlara geçti. Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, ağustos ayında da en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Platformda yerli albümler kategorisinde ise zirvede çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü yer aldı.
Ağustos ayının vazgeçilmezi INNA
Yabancı şarkılar kategorisinde Inna & Reynmen - Wherever You Go şarkısı zirvenin sahibi. Ayrıca INNA, yabancı sanatçılar sıralamasında da ağustos ayında en çok dinlenen sanatçı olarak kaydedildi. BTS’in Proof albümü ise yabancı albümler kategorisinde ağustos ayının lideri oldu.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA
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Muud’da en çok dinlenen yerli single'lar
Zeynep Bastık - Ara
KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
Tarkan - Yap Bi Güzellik
Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (ft. İrem Derici)
cakal - İmdat
Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan
Canbay & Wolker - Leylim Yar
Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut - Karalaya Karalaya
Semicenk, Funda Arar - Al Sevgilim
Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben
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Muud’da en çok dinlenen yerli albümler
Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1
cakal - Paradoks
Madrigal - Neogazino
UZI - Kan
Kubilay Karça - Sen Böyle Değildin
Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen
Müslüm Gürses - Küskünüm
Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız
Bergen - Acıların Kadını
Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri
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Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar
Tarkan
Zeynep Bastık
KÖFN
Edis
Semicenk
UZI
cakal
Burak Bulut
Kurtuluş Kuş
Mustafa Ceceli
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Muud en çok dinlenen yabancı albümler
BTS - Proof
Alicia Keys - KEYS II
Beyoncé - RENAISSANCE
Indila - Mini World (Deluxe)
The Weeknd - The Highlights
Harry Styles - Harry's House
Måneskin – Chosen
Drake - Honestly, Nevermind
XXXTENTACION - LOOK AT ME: THE ALBUM
Sia - This Is Acting (Deluxe Version)
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Muud en çok dinlenen yabancı single’lar
Inna & Reynmen - Wherever You Go
Tom Odell - Another Love
Nej - Paro
Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT
Harry Styles - As It Was
Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE
Rosalía - DESPECHÁ
Glass Animals & iann dior - Heat Waves
The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY
Imagine Dragons - Believer
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Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar
INNA
BTS
Alicia Keys
Beyoncé
The Weeknd
Billie Eilish
Harry Styles
Evgeny Grinko
Rihanna
Indila