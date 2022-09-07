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Muudlular’ın Yaza Vedası Zeynep Bastık İle Oldu

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un ağustos ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Yerli single listesinde Zeynep Bastık’ın ‘Ara’ şarkısı ilk sıraya yerleşirken, yerli albümler sıralamasında çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 zirvede yer aldı. Yabancı sanatçılar kategorisinde ise INNA ağustos ayında en fazla dinlenen sanatçı oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2022 Çarşamba 10:34
Muudlular’ın Yaza Vedası Zeynep Bastık İle Oldu
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Türk Telekom’un güncel ve zengin müzik arşiviyle öne çıkan müzik platformu Muud’un ağustos ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri belli oldu.

Zeynep Bastık ile ‘Ara’ rüzgârı esti

Başarılı şarkıcı Zeynep Bastık’ın ‘Ara’ parçası yerli single listesinde en çok dinlenen şarkı olarak kayıtlara geçti. Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, ağustos ayında da en çok dinlenen yerli sanatçılar kategorisinde ilk sıraya yerleşti. Platformda yerli albümler kategorisinde ise zirvede çeşitli sanatçılar tarafından seslendirilen Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1 albümü yer aldı.

Ağustos ayının vazgeçilmezi INNA

Yabancı şarkılar kategorisinde Inna & Reynmen - Wherever You Go şarkısı zirvenin sahibi. Ayrıca INNA, yabancı sanatçılar sıralamasında da ağustos ayında en çok dinlenen sanatçı olarak kaydedildi. BTS’in Proof albümü ise yabancı albümler kategorisinde ağustos ayının lideri oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Muud’da en çok dinlenen yerli single'lar

Zeynep Bastık - Ara

KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım

Tarkan - Yap Bi Güzellik

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Mustafa Ceceli - Rastgele (ft. İrem Derici)

cakal - İmdat

Merve Özbey, Emrah Karaduman - Kaptan

Canbay & Wolker - Leylim Yar

Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut - Karalaya Karalaya

Semicenk, Funda Arar - Al Sevgilim

Ayaz Erdoğan - Hep Mi Ben

Muud’da en çok dinlenen yerli albümler

Çeşitli Sanatçılar - Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1

cakal - Paradoks

Madrigal - Neogazino

UZI - Kan

Kubilay Karça - Sen Böyle Değildin

Çeşitli Sanatçılar - Saygı Albümü: Bergen

Müslüm Gürses - Küskünüm

Çeşitli Sanatçılar - Yeni Türkü Zamansız

Bergen - Acıların Kadını

Sagopa Kajmer - Kağıt Kesikleri

Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar

Tarkan

Zeynep Bastık

KÖFN

Edis

Semicenk

UZI

cakal

Burak Bulut

Kurtuluş Kuş

Mustafa Ceceli

Muud en çok dinlenen yabancı albümler

BTS - Proof

Alicia Keys - KEYS II

Beyoncé - RENAISSANCE

Indila - Mini World (Deluxe)

The Weeknd - The Highlights

Harry Styles - Harry's House

Måneskin – Chosen

Drake - Honestly, Nevermind

XXXTENTACION - LOOK AT ME: THE ALBUM

Sia - This Is Acting (Deluxe Version)

Muud en çok dinlenen yabancı single’lar

Inna & Reynmen - Wherever You Go

Tom Odell - Another Love

Nej - Paro

Elley Duhé - MIDDLE OF THE NIGHT

Harry Styles - As It Was

Måneskin - I WANNA BE YOUR SLAVE

Rosalía - DESPECHÁ

Glass Animals & iann dior - Heat Waves

The Kid LAROI & Justin Bieber - STAY

Imagine Dragons - Believer

Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar

INNA

BTS

Alicia Keys

Beyoncé

The Weeknd

Billie Eilish

Harry Styles

Evgeny Grinko

Rihanna

Indila

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