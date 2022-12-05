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Mimoza ve Sinan Mutluluğa Evet Dedi

Eyüp ve Hacer Arıbuğa çifti evlatları Sinan’ı İstanbul - Aksaray Yıldız Düğün salonunda yaptıkları düğün merasimi ile evlendirdiler. Hayatını Mimoza ile birleştirerek mutluğuna evet diyen Sinan Arıbuğa mutlu günlerine gelerek yanlarında olan herkese teşekkür etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Aralık 2022 Pazartesi 13:22
Mimoza ve Sinan Mutluluğa Evet Dedi
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TÜRK ÖRF VE ADETLERİNE GÖRE YAPILAN DÜĞÜNDE GENÇLERİN MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNUYORDU

Damadın babası Eyüp Arıbuğa ise şunları söyledi ”Evlatlarımızın mutlu gününde yanımızda olan bütün akraba ve dostlarımıza teşekkür ederiz. Dostların varlığı mutlu günde ve hüzünlü günde daha çok belli oluyor. Yanımızda olan herkese teşekkür ederim"şeklinde konuştu.

Gelinin Anne ve Babası Florije – Arben Fejzullahi ‘de kızlarının mutlu gününe katılan herkese teşekkür ederek kızları ve damatlarına ömür boyu mutluluk dilediler.

İstanbul Times Medya Grubu Hüseyin Çetiner’ de şunlar söyledi ” Değerli Dostum Eyüp Arıbuğa’nın evladı Sinan’ın düğününe gitmeyi çok istemiştim. Ancak rahatsızlığım nedeni ile düğüne gidemediğim için çok üzüldüm. Burada geline ve damada ömür boyu mutluluklar dilerim. Baba ve Anneyi de evlatlarının mürüvetini gördükleri için kutluyor ve tebrik ediyorum” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 05.12.2022 13:40
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