Mimoza ve Sinan Mutluluğa Evet Dedi

TÜRK ÖRF VE ADETLERİNE GÖRE YAPILAN DÜĞÜNDE GENÇLERİN MUTLULUĞU GÖZLERİNDEN OKUNUYORDU

Damadın babası Eyüp Arıbuğa ise şunları söyledi ”Evlatlarımızın mutlu gününde yanımızda olan bütün akraba ve dostlarımıza teşekkür ederiz. Dostların varlığı mutlu günde ve hüzünlü günde daha çok belli oluyor. Yanımızda olan herkese teşekkür ederim"şeklinde konuştu.

Gelinin Anne ve Babası Florije – Arben Fejzullahi ‘de kızlarının mutlu gününe katılan herkese teşekkür ederek kızları ve damatlarına ömür boyu mutluluk dilediler.

İstanbul Times Medya Grubu Hüseyin Çetiner’ de şunlar söyledi ” Değerli Dostum Eyüp Arıbuğa’nın evladı Sinan’ın düğününe gitmeyi çok istemiştim. Ancak rahatsızlığım nedeni ile düğüne gidemediğim için çok üzüldüm. Burada geline ve damada ömür boyu mutluluklar dilerim. Baba ve Anneyi de evlatlarının mürüvetini gördükleri için kutluyor ve tebrik ediyorum” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)