Merve ve Buğra Mutluluğa İmza Attı

DAVETLİLERİN YARISI SALONA GİREMEDİ

Gerek Dalkılıç gerek ise de Ayan ailelerinin sevenleri gelinin anne ve babası Fatma-Ramazan Dalkılıç’ın ve damadın annesi ve babası Fadime-Muhittin Ayan’ın sevenleri, genç çiftlerin arkadaşları da Merve ve Buğra’nın mutluluğuna ortak olmak için Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme nikah dairesine akın etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Mehmet Osmanoğlu

Kovid 19 kapsamında kontrollü olarak salona kurallar kapsamında izin verildiği kadar davetli alındı…

Başkan Arısoy salon ve bahçede ki aşırı izdihamı görünce şöyle dedi ”Aslında mesai arkadaşımız Buğra Ayan kardeşimizi terletmek isterdim ama her iki ailemizin de sevenleri çok.

Kovid 19 kapsamında salona alamadığımız ve salondaki davetlilerimizi bekletmemek için hemen müsaadenizle nikah akdine geçmek isterim diyerek gelin Merve Dalkılıç’a o meşhur soruya sordu.

Adınız soyadınız, anne ve baba adınız dedikten sonra Gelin’e kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür iradenle Buğra Ayan ile evlenmek istiyor musun dedi. Evet cevabını aldıktan sonra aynı soruları bu kez de Damat Buğra Ayan’a da sordu. Arkadaşları şaka amaçlı mikrofonun sesini kıstıkları için ilk evet sesi salonda duyulmadı.Daha sora açılan mikrofon sesi ile Buğra Ayan’ın evet sesinden sonra şahitlerde evet dedikten sonra başkan Arısoy evlilik cüzdanını imzalayarak gelin Merve Ayan’a takdim etti.

GELİNİN BABASI RAMAZAN DALKILIÇ ŞUNLARI SÖYLEDİ

Biraz rahatsız olmasına rağmen kızımızın nikahını kıymak için zahmet edip nikah akdini yapan Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Av. Ömer Arısoy başta olmak üzere Malatya ve İstanbul’un diğer ilçelerimizden kalkıp gelen ve evlatlarımızın mutluluğuna şahitlik eden bütün akraba,arkadaş ve dostlarımıza her iki aile adına teşekkür ederim dedi.

MERVE- BUĞRA AYAN ÇİFTİDE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Başta nikah akdimizi kıyan Zeytinburnu belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy’a ’Nikah şahitlerimiz, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başkanı Enes Eminoğlu, TÜGVA İstanbul İl Başkan Emrullah Şahlan,Zeynep Feyza Havranlıoğlu ve Ceyda Karakuş’a teşekkür ederiz.

Uzaktan ve yakından gelen akrabalarımıza,yakınlarımıza ailemizin arkadaş ve dostlarına mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadıkları için şükranlarımızı arz ederiz. Şeklinde konuştular.

DALKILIÇ AİLESİNİN KOMŞUSU VE DOSTU GAZETEMİZİN İMTİYAZ SAHİBİ GAZETECİ YAZAR HÜSEYİN ÇETİNER SOSYAL MEDYA HESABINDA ŞU DÜŞÜNCESİNİ PAYLAŞTI…

MALATYA' dan hemşehrim, Zeytinburnu Sümer Mahallesinde komşum Ramazan ve Fatma Dalkılıç'ın Güzel, Ahlaklı ,edepli ve saygılı çocukluğu gözümün önünde geçen MERVE' mizi yine Zeytinburnu Belediyemizden ve TÜGVA'dan beraber bir çok çalışmaya imza attığımız Buğra Ayan kardeşimizin Nikah merasiminde bulunmak bana mutluluk verdi.

Merve Ve Buğra'nın yaşam biçimleri, dünya' ya ve Ahiret'e bakış açıları aynı olduğu için evliliklerinin çok huzurlu ve ahenkli olacağını umut ediyorum.

Uzun süreden sonra ilk kez bir nikah merasiminde kendimi hem gelinin hem de damadın tarafı olarak gördüğüm GÜZEL bir nikah merasiminde bulundum...

Zeytinburnu belediye başkanımız ki daha önce başkan yardımcısı iken ben de Ak Parti Zeytinburnu ilçe başkan yardımcısı sıfatım ile uzun süre Koordinasyon toplantılarında beraber Zeytinburnu'muza hizmet ettik.

Başkanımız biraz rahatsız olmasına rağmen Ramazan-Fatma Dalkılıç, Fadime –Muhitin Ayan ve Merve - Buğra AYAN çiftine verdiği önemden dolayı Nikah kıydı.

Merve kızımıza ve Buğra evladımıza bir ömür boyu ALLAH ve Resulünün emrettiği bir yaşam sürmelerini dilerim.

Merve' mizi önce ALLAH'a sonrada Buğra evladımıza emanet etmedin mutluluğu içindeyim...

Hep mutlu olun çocuklar...

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)