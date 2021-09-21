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Meclis Üyesi Mimar Beste Dede ve Tayfun Zorlu Evlendi 

CHP Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi Mimar Beste Dede hayatını CHP Yeşiltepe Mahalle sorumlusu Tayfun Zorlu ile İBB Florya Soysal Tesislerinde yapılan düğün ve nikah merasimi ile birleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2021 Salı 09:48
Meclis Üyesi Mimar Beste Dede ve Tayfun Zorlu Evlendi 
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NİKAHI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANI ÖMER ARISOY KIYDI 

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un kıydığı nikah’ın şahitleri arasında CHP İstanbul 3.Bölge Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Avcılar Belediye başkanı Av.Turan Hançerli, İBB başkan vekili Hüseyin Aksu,Zeytinburnu Tüm Giresun’lular Dernek başkanı Yaşar Güner,Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü, Ethem Pişkin,İBB Danışmanı Murat Katetkin,Saffet Dağbakan Ve Ece İnan Beste Dede ve Tayfun Zorlu’nun nikahında şahit oldular.

Düğün ve nikah törenine CHP Zeytinburnu ilçe başkanı Metin Doğan,İyi Parti Zeytinburnu ilçe başkanı Hasan Hoşben, Zeytinburnu Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı Onur Dolar,CHP Zeytinburnu meclis üyesi ve Grup başkan vekili Hasan Hüseyin Üsküdar, Şimsettin Loklar, Selamettin Yeniyol , Av.Asım Güven,  Düzgün Kaya ,Ak Parti Zeytinburnu Belediye meclis üyesi Adem Uluocak,İyi Parti Zeytinburnu Belediye meclis üyesi Mustafa Güreler,MHP Zeytinburnu Meclis üyesi Reşat Ok ,İstanbul Times Yayın Grubu İmtiyaz sahibi Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner başta olmak üzere çok sayıda davetli Zorlu ve Dede ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.

Genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 21.09.2021 11:46
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