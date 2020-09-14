Kübra Hatice ve Burak Talha Mutluluğa İmza Attı

NİKAH ŞAHİTLERİ SİYASETİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ OLDU

Ak Parti İstanbul milletvekili Halis Dalkılıç'ın oğlu Burak Talha Dalkılıç Malatya İzollu ‘lu olan Hatice Kübra Akın'la dillere destan bir nikah ile hayatlarını birleştirdiler.

Yılın Nikahının şahitleri tanınan siyasiler ve hükümet insanlarından oluştu.

Nikahı Fatih belediye başkanı M.Ergün Turan'nın kıydığı nikahın’ın şahitliğini ise; TBMM başkanı Prof.Dr. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Adalet bakanı Abdulhamit Gül, Ak Parti genel başkan yardımcıları, Fatma Betül Sayan Kaya, Hayati Yazıcı, Erkan Kandemir,Ak Parti İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ak parti İstanbul il başkanı Bayram Şenocak, ve Ankara il başkanı Hakan Han Özcan İBB meclisi Grup başkanı , Esenler belediye başkanı M. Tevfik Göksu'da gençlerin nikahında şahit oldu.

DÜĞÜN SAHİPLERİ MİSAFİRLERİNİ TEKER TEKER KAPIDA KARŞILADI

Nikah töreni başlamadan öncesi Damadın Anne babası Nermin- Halis Dalkılıç'la , gelinin Dedesi Ekrem Akın, annesi Adalet Akın ile amcaları Şahan ve Kerem Akın kardeşler gelen misafirleri kapıda karşıladı.

Ayasofya Camii Kebir’in imam hatibi Bünyamin Topçu’nun okuduğu Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle nikah merasimi başladı. Nikah merasini sırasında davetlilere teşekkür konuşması yapan damadın babası Milletvekili Halis Dalkılıç "Öncelikle bu pandemi ortamında zorluklara katlanarak nikah merasimimize geldiğiniz için hepinize her iki aile edına teşekkür ederim. Gönül isterdi ki örf ve adatlerimize göre yemekli bir düğün merasimi yapalım ama hepinizin bildiği üzere bütün dünyayı derinden etkileyen Virüs’ün tehlikesinden dolayı hükümetimiz tarafından nikah merasimleri bir saat ile sınırlandırıldı.Bizde bu dar sürede nihakımızı yapıp ayrılacağız inşallah.Üstümde kalmasın bir süre önce Sayın Cunmhurbaşkanımız genlerimizi kabul ederek sohbet etti.Hepinize selamları olduğunu ileteyim ki üzerimde kalmasın”dedi. Dalkılıç akabinde de sözlerini şu şekilde tamamladı: “Allah hakkı ve hesabı verilebilir bir hayat bize ve çocuklarımıza nasip etsin." Dedi.

Fatih Belediye başkanı M.Ergün Turan Nikahı kıdıdtan sonra evlilik çüzdanını TBMM başkanı Prof.Dr.Mustafa Şentop’a verdi.Şentop Cüzdanı geline teslim etmeden önce günün anlam ve önemine binaen kısa bir selamlama konuşması yaptıktan sonra cüzdanı gelin Kübra Hatice Dalkılıç’a takdim etti.

BÜYÜKLER GENÇLERE NASİHAT ETTİ…

Pandemi süreci olmasına rağmen her iki alenin dostları mutlu günlerinden Kübra Hatice ve Burak Talha’yı yalnız bırakmadı. Damadın babası Ak Parti İstanbul Milletvekili İş adamı Halis Dalkılıç, oğlu ve geşinmine şunları söyledi; torun sayısını dile getirirken "Cumhurbaşkanımızın çıtası 3 derken, ben daha fazlası için Allah Kerim diyorum" dedi.

Damadın annesi Nermin Dalkılıç bir yastıkta kocamanın sırırını mutlu çifte verirken "Önce saygı ve merhamet" dedi.

Gelinin annneannesi Hayriye Demir 61 yıllık evli olduğunu "Biri kızınca biri susacak, sabırlı olunacak" diyerekde sabırı nasihat etti.

Gelinin dedesi ise" Hz. Peygamber ile Hacite Annemizin örnek alınması gerek, Kuran ve sünnete yüz çevirsinler" dedi.

MİLLETVEKİLİ,BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS ÜYESİ NİKAHA KATILDI

Dalkılıç ve Akın ailelerinin mutluluğuna çok sayıda davetliler katılırken Milletvekili Hasan Turan, Mustafa Demir, eski milletvekili Harun Karaca, Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy,Bağcılar Beledİye başkanı Lokman Çağırıcı,Bahçelievler belediye başkanı Dr. Hakan Bahadır,Bayrampaşa belediye başkanı Atila Aydıner başta olmak üzere eski ve yeni çok sayıda belediye başkanı,İlçe başkanı,ve meclis üyeleri

MALATYALILAR HEMŞEHRİLERİ GELİN VE DAMADI YALNIZ BIRAKMADI

Malatya Kitanının yazarı Gazeteci yazar ve aynı zamanda Zeytinburnu Tüm Malatyalılar dernek Başkan yardımcsı Hüseyin Çetiner, Malatya Dernekler Federasyonu(MADEF) başkanı Yılmaz Durmuş, Yeni Malatyaspor kulübü as başkanı Aziz Yalçınkaya MASTÖB Malatya Sivil toplum luruluşları başkan yardımcısı ve Küçükçekmece Malatyalılar Dernek başkanı Mustafa Karakaş başta olmak üzere çok sayıda davetli gençleri yalnız bırakmadı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)