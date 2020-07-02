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Kovid 19’un Bozduğu Morelleri Düzeltme Festivali

Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, geleneksel Cumartesi Festivali 4 Temmuz Cumartesi günü tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak. Online Festival’de, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, özgüveni geliştirecek, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldıracak “Özgüven Merkezi Çalışması” yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Temmuz 2020 Perşembe 20:41
Kovid 19’un Bozduğu Morelleri Düzeltme Festivali
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4 Temmuz 2020

Online Festival’deki Özgüven Merkezi Çalışması ile katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen teknikler sunulacak.Festivalde yapılacak olan çalışmaların yararları ise uzmanlarca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır.

Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Online Festival Programı- 4 Temmuz 2020:

4 Temmuz CUMARTESİ:
12.00- Özgüven Merkezi Çalışması-Özgüvenin geliştirilmesi
13.30- Söyleşi
 

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