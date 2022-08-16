Klip Çalışmasını Aşk Şehrinde Yaptı

Müzik konusunda sayısız sahne çalışması yapan ve tercih edilen Las Nida, şarkısının klip çekimlerini Bodrum’da yaptı. “Belam” isimli eserinin klip çalışmasını Bodrum’da Harun Candost yönetmenliğinde gerçekleştiren Las Nida, en güzel aşkların yaşandığı yerde aşk şarkımı kliplendirmek istedim, bodrum gibi bir aşk şehrinin büyüsüyle güzel bir tılsım yakaladık vurgusunu yaptı. Müziğin kendisi için yemek yemek su içmek gibi bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Las Nida “Ülkenden dışarıda müzik yapmak çok zor, biz ne kadar Türkler olarak bir arada olsak da Türkçe sahneler işinizi profesyonel anlamda yapmanız için yeterli olmuyor. Fransızca rap eserlerime nakaratlarına Türkçe söz yazarak hep birlikte seslendirmek daha mantıklı, bu sayede hitap ettiğim kesimde otomatik olarak artıyor. Önümüzdeki günlerde bu tarz bir eserimi dünya müzik piyasasına sunacağım” dedi. Müzik dünyasında komple bir müzisyen duruşuyla uzun süre konuşulacak gibi görünen Las Nida, yaşam tarzı haline gelen müziğini dünya çapında yayma hedefiyle ilerliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

LAS NİDA BELAM KLİP LİNK:

https://youtu.be/BJBoIEtIN6Y