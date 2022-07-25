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Kenan Doğulu Rüzgar Estirdi

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen İstanbul Festivali, açılış gününde rekor sayıda ziyaretçinin katılımıyla 60 bin İstanbulluyu ağırladı. Sahne şovları ve tüm gün süren çeşitli aktivitelerle başlayan festivalin açılış konserini Kenan Doğulu gerçekleştirdi. Doğulu, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarıyla onbinlerce hayranını coşturdu. Gün boyu Bade, Cem Pilevneli ve Duygu Soylu ile süren müzik şöleni, Kenan Doğulu'nun muhteşem konseri ardından Burak Yeter ile devam etti. 23 gün boyunca 47 konseri müzik severlerle buluşturacak İstanbul Festivali, Festival Park Yenikapı’da 14 Ağustos’a kadar sürecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2022 Pazartesi 10:07
Kenan Doğulu Rüzgar Estirdi
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Tamamı led ekranlı dev sahne!

İstanbul Festivali, etkileyici sahnesiyle de ziyaretçilerini büyüledi. Ön cephesi 354 m2 büyüklüğünde tamamen led ekranlardan oluşan dev sahne, ses ve ışık sistemiyle de müzik severleri etkiledi.

24 Temmuz Pazar: An Epic Symphony & Hayko Cepkin

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 23 günde 1 milyonu aşkın İstanbullunun ziyaret etmesi beklenen İstanbul Festivali’nde 24 Temmuz Pazar akşamı An Epic Symphony & Hayko Cepkin sahne alacak. Bir kült haline gelen uluslararası ödüllü proje An Epic Symphony, ülkemizin en önemli solistlerinden Hayko Cepkin'in görkemli sesiyle müzikseverlerle buluşuyor.

23 GÜN, 47 KONSER

İstanbul Festivali’nde müzik şöleni bu hafta; 25 Temmuz’da Selda Bağcan, 26 Temmuz’da Selami Şahin, 27 Temmuz’da Ceza ve Anıl Piyancı, 28 Temmuz’da Fatih Erkoç, Işın Karaca, İpek Açar, Suat Suna eşliğindeki ‘Kayahan Şarkıları Gecesi’, 29 Temmuz’da Uğur Aslan konserleriyle devam edecek.

Festivalin devamında ise; İlyas Altıntaş, Mehmet Erdem, Haluk Levent, Berkcan Güven, Motive, Fatma Turgut, Pinhani, Bedük, Hedonutopia, Mode XL, Melek Mosso, Volkan Konak, Linet, Rubato, Simge Sağın, Yaşar, Yıldız Tilbe, Sertab Erener, Cem Karaca & Barış Manço Şarkıları gecesinde “Emir Can İğrek, Kurtalan Ekspres, Moğolar”, Gülşen, Şimdi 90’lar Gecesinde “Burak Kut, Eda Özülkü, Erdal Çelik, Ferda Anıl Yarkın, Jale, Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Ümit Sayın, Yonca Evcimik”, Nükhet Duru ve Sena Şener konserleri müzik severlerle buluşacak. Festival aynı zamanda, İstanbul Şarkı Yarışması’na da ev sahipliği yapacak.

HERKES İÇİN FESTİVAL

Herkes için birçok aktivite seçeneği sunan festivalin gösteri sahnesinde ilüzyon gösterileri, interaktif şovlar, oyun parkurları, çocuk tiyatroları, kukla gösterileri, dans şovlar, kaykay ve graffiti şovlar, canlı heykel ve pandomim gösterileri, söyleşiler ve tiyatro oyunları gibi pek çok etkinlik sahneleniyor. Festivade aynı zamanda Benim İstanbul’um Fotoğraf yarışması kapsamında öne çıkan eserler sergilenirken, çağdaş sanatın önemli temsilcilerinin eserleri de Heykelpark ve Yeni Medya: NFT sergilerinde sanat severlerle buluşuyor.

BİLETLER 30 TL’DEN SATILIYOR

1 milyondan fazla ziyaretçinin katılması beklenen İstanbul Festivali’nin ana sponsorluğunu Alternatif App üstlenirken, festivalin tematik sponsorları Algida, Koel Elektronik, Medical Park, Nescafe, Omo, Pepsi, Şenpiliç ve TatilBudur şeklinde sıralanıyor. İstanbul Festivali’nin biletleri 30 TL’den başlayan erişilebilir fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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