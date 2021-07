Kenan Doğulu Caresse Bodrum Konseri İle Yine Yeniden Sevenleriyle !

Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında konumlanan Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, Türkiye’nin efsanevi müzisyeni Kenan Doğulu’yu 8 Ağustos Pazar günü her yaz olduğu gibi heyecanla konuk etmeye hazırlanıyor. Bu yaz da “Ken on the Beach” projesi ile Caresse Bodrum’un eşsiz Karaada manzaralı yaşam katının havuz terasında misafir olacak Kenan Doğulu canlı performansı ile unutulmaz ve eskimeyen şarkılarını söyleyecek.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Doğulu, Caresse Bodrum’a özel olarak kurgulanan “Ken on the Beach” projesi ile bu yaz 8 Ağustos akşamı büyüleyici bir dolunay manzarasına da karşı dostları ile buluşacak. Caresse Bodrum’a özel bir klasik haline gelen “Yazmışsa Bozmak Olmaz” şarkısıyla başlayacak konseri, Caresse Bodrum’un misafirleri aynı zamanda kendi oda ve özel teraslarından da izleyebilecekler.

Akşamüstü bir plaj şıklığı içerisinde beklenen misafirler için sahne tasarımı ve mekan güzel şık bir konseptde hazırlanıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)