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Kenan Doğulu Caresse Bodrum Konseri İle Yine Yeniden Sevenleriyle !

Türk Pop müziğinin duayen ismi Kenan Doğulu, 8 Ağustos Pazar günü  Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum’da sahne alacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Temmuz 2021 Perşembe 10:19
Kenan Doğulu Caresse Bodrum Konseri İle Yine Yeniden Sevenleriyle !
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Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında konumlanan Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum, Türkiye’nin efsanevi müzisyeni Kenan Doğulu’yu 8 Ağustos Pazar günü her yaz olduğu gibi heyecanla konuk etmeye hazırlanıyor. Bu yaz da “Ken on the Beach” projesi ile Caresse Bodrum’un eşsiz Karaada manzaralı yaşam katının havuz terasında misafir olacak Kenan Doğulu canlı performansı ile unutulmaz ve eskimeyen şarkılarını söyleyecek. 

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Doğulu, Caresse Bodrum’a özel olarak kurgulanan “Ken on the Beach” projesi ile bu yaz 8 Ağustos akşamı büyüleyici bir dolunay manzarasına da karşı  dostları ile buluşacak. Caresse Bodrum’a özel bir klasik haline gelen  “Yazmışsa Bozmak Olmaz” şarkısıyla başlayacak konseri, Caresse Bodrum’un misafirleri aynı zamanda kendi oda ve özel teraslarından da izleyebilecekler. 

Akşamüstü bir plaj şıklığı içerisinde beklenen misafirler için sahne tasarımı ve mekan güzel şık bir konseptde hazırlanıyor. 

Caresse Bodrum rezervasyon: 0555 388 8888

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum

Adnan Menderes caddesi No: 89, Asarlik Mevkii PK 225, Bodrum, 48400, Türkiye
 Tel: +90 252 311 36 36  - Faks:+90 252 311 36 46

E-mail : sales@caresse.com reservations@caresse.com

Www.buddhabarbeachbodrum.com

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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