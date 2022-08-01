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İşte Banu Alkan'ın Düğün Tarihi

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Banu Alkan’ın nişanlandığı iş insanı Kemal Yıldız’la ilgili bilgiler verirken, çiftin düğün tarihini ve düğünle ilgili detayları açıkladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:33
İşte Banu Alkan'ın Düğün Tarihi
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Yeşilçam’ın Afrodit lakaplı ünlü oyuncusu Banu Alkan’ın, bir Türk iş insanı ile nişanlandığının duyulması üzerine, nişanlısı Kemal Yıldız’ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu olmuştu. Banu Alkan’ın yakın dostu ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Afrodit’in nişanlandığı iş insanı Kemal Yıldız’ın kaç yaşında olduğunu, ne işle uğraştığını ve çiftin düğün tarihini ve düğünle ilgili detayları açıkladı. Banu Alkan’ın nişanlısının 44 yaşında ve 1.98 boyunda olduğunu açıklayan Onur Akay, “Banu Alkan şimdilerde çok büyük bir aşk yaşıyor. Kendisinden 20 yaş küçük 44 yaşındaki iş insanı Kemal Yıldız’la İstanbul’da bir mekânda tanıştılar. O akşam Kemal Yıldız, Banu Alkan’ın yanına oturmak istiyor ve Banu abla da bunu kabul ediyor ve yanına oturan 1.98 boyundaki genç ve yakışıklı erkeğe baktığında, George Clooney’e benzeterek ilk görüşte âşık oluyor. 3 gün sonra Hollanda’ya giden Kemal Yıldız’la daha sonra bir kez de Düsseldorf’da görüşüyorlar. Ayrılığa daha fazla dayanamayan Banu Alkan, Holanda’ya sevgilisinin yanına gidiyor. Aynı gün kuyumcular kapanmak üzereyken yetişiyorlar ve Yıldız, nişan yüzüğünü Banu Alkan’a Hollanda’da bir kuyumcuda takıyor. Bir kez evlenen ve boşanan Kemal Yıldız, bir kız çocuğu babası ve baba tarafından da aslen Mersinli. Anne tarafından Samsunlu olan ancak Hollanda da dünyaya gelen Yıldız, iyi bir eğitim alıyor ve Hollanda’da inşaat sektöründe büyük siteler yaparak adından söz ettiriyor. Aynı zamanda dünyaya yat satan iş insanı oldukça zengin.” ifadelerini kullandı.

EYLÜL AYINDA DÜNYA EVİNE GİRİYORLAR!

Onur Akay, çiftin düğün tarihini ve düğünle ilgili detayları da açıkladı. Akay, “Mutlu çiftimiz Eylül ayının ikinci haftası Fransa Konsolosluğu’nda nikâh yaptıktan sonra, Fransa’da kiralanan tarihi bir binada ve çok özel davetlilerin katılacağı düğünle dünya evine girecek. Banu Alkan ise gelinliği için şimdiden siparişi verdi. Afrodit, Donald Trump'ın eşi Melania Trump’un evlenirken giydiği gelinliğin aynısından diktiriyor. Canım Banu ablama ve nişanlısına bir ömür boyu mutluluklar dilerim.” açıklamasını yaptı.

 Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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