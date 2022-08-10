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İşte Ayşegül Durukan’ın Son Hali! 30 Yıl Sonra İlk Fotoğraf

30 yıldır hiç kimse ulaşamamış ve görmemişti! Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, sesi ile Türk sanat müziğine damgasını vurmuş ve daha sonra Amerika’ya yerleşmiş usta sanatçı Ayşegül Durukan’ın, tam 30 yıl sonra ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:27
İşte Ayşegül Durukan’ın Son Hali! 30 Yıl Sonra İlk Fotoğraf
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Türk sanat müziği ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında 1990’lı yıllara damgasını vurmuş ve 30 yıldır müzik piyasasında olmayan Türk sanat müziğinin önemli seslerinden Ayşegül Durukan’ın son halini paylaştı. 1990 yılında TRT’nin düzenlediği şarkı yarışmasında “Kanımda Kıvılcım” isimli şarkıyı okuyarak birinci olan ve bir anda tüm Türkiye’nin konuştuğu isimler arasına giren usta sanatçı Ayşegül Durukan, daha sonra TRT’de kadrolu sanatçı olmuş ve albüm çalışmaları yapmıştı.

“ÇEKEMEYENLER DEDİKODULARLA ONU YIPRATMAYA ÇALIŞTI” Ünlü sanatçı Onur Akay yazısında, “Ona, tam 30 yıldır hiç kimse ulaşamamış ve onu, tam 30 yıldır hiçbir hayranı görmemişti… Bugün, sevenlerine sürpriz yaparak tam 30 yıl sonra bir fotoğrafını paylaşıyorum. Ayşegül Hanım, dün eşi Sami Bey’le Bodrum Turgutreis’e tatile geldi. Müzeyyen Senar en çok onun sesini beğeniyordu ve bunu kendi ağzından duymuştum. Hüner Coşkuner’in bir gün elini masaya vurarak, “Onun yanında biz ses miyiz?” dediğine şahit olmuştum. Albümleri, güçlü sesi ve muhteşem tavrı ile dikkatleri üzerine çekince, maalesef Ayşegül Hanım’ı çekemeyenler birçok dedikodu ile onu yıpratmaya çalıştı. Ayşegül Hanım da TRT’deki görevinden istifa etti ve evlenerek Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlanta kentine yerleşti. Ülkeden ayrılmadan önce son bir albüm çalışması da yaptı ve yaptığı albümler bunca yıl güncelliğini hiç yitirmedi ve piyasa Ayşegül Hanım’ın albümlerinde okuduğu eserleri okumaya cesaret edemeyecek azsolistlere kaldı. Ayşegül Durukan’ın Amerika’ya yerleşmesine ise en çok Müzeyyen Senar üzüldü. Çok iyi olduğunu öğrendiğim Ayşegül Durukan’ın herkese selamları var.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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