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İş Dünyasını Buluşturan Düğün

Kalen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Öztürk ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Danışmanı Betül Cansu Söylemez, Ankara’da görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi. Bir yıldır mutlu bir birliktelik yaşayan çiftin Cadde Hare’de gerçekleşen düğünü iş dünyasından çok sayıda ismi buluşturdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:14
İş Dünyasını Buluşturan Düğün
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Öztürk ve Söylemez ailelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen mutlu günde, çiftin nikah şahitliğini Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Gülce Gürel ve YervantÖzfuruncu üstlendi.  6 Mayıs’ta Gölbaşı Hakimler Evi’nde nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan çift, 500 davetlinin katıldığı görkemli bir törenle mutluluğa “evet” dedi. Nikahın ardından alkışlar eşliğinde ilk dansını eden gelin ve damat, balayı için aşk şehri olarak hafızalara kazınan Roma’yı tercih etti.

Türkiye’nin enerji sektörünün en önemli isimlerinin akın ettiği düğün, çiftin yakın dostları ve iş dünyasından gelen 238 adet çelenk ve canlı çiçekle adeta bir çiçek bahçesine dönüştü.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajası/ İTHA

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