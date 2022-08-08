İş Dünyasını Buluşturan Düğün

Öztürk ve Söylemez ailelerinin ev sahipliğinde gerçekleşen mutlu günde, çiftin nikah şahitliğini Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Gülce Gürel ve YervantÖzfuruncu üstlendi. 6 Mayıs’ta Gölbaşı Hakimler Evi’nde nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan çift, 500 davetlinin katıldığı görkemli bir törenle mutluluğa “evet” dedi. Nikahın ardından alkışlar eşliğinde ilk dansını eden gelin ve damat, balayı için aşk şehri olarak hafızalara kazınan Roma’yı tercih etti.

Türkiye’nin enerji sektörünün en önemli isimlerinin akın ettiği düğün, çiftin yakın dostları ve iş dünyasından gelen 238 adet çelenk ve canlı çiçekle adeta bir çiçek bahçesine dönüştü.