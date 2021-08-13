İlyas Salman Gain'in Yeni Projesiyle Setlere Dönüyor

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un yaptığı, senaryosunu Murat Şevket ve Yunus Ozan Korkut’un birlikte yazdıkları Gain’in yeni dizisi sete çıkmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz gün okuma provası yapılan dizinin çekimleri çok yakında başlayacak.

Son dönemde yıldızı parlayan genç isimlerin ağırlıklı olduğu oyuncu kadrosunda yıllar sonra ilk defa bir dizide yer alacak usta oyuncu İlyas Salman da başrollerden birini üstlenecek. Dizide tecrübeli bir boks antrenörünü canlandıracak İlyas Salman’a Oktay Çubuk, Bahar Şahin, Nil Keser, Batuhan Gelenler, Burakcan Doğan, Lorin Merhart, Cem Söküt ve Erdem Şenocak eşlik edecek.

Sonbaharda yayına girmesi planlanan dizi GAİN’in iddialı yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor.

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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)