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İlyas Salman Gain'in Yeni Projesiyle Setlere Dönüyor

Gain’in yeni projesinde sürpriz isim:  Usta Oyuncu İlyas Salman 12 yıl aradan sonra dizi setlerine dönüyor!  Türkiye’nin yeni nesil dijital içerik platformu GAİN, iddialı yapımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Berlin’den İstanbul’a uzanan sürükleyici hikayesinin yanı sıra, son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncuların performanslarıyla da dikkat çekecek gençlik- aksiyon- macera türündeki dizide kadroya usta bir isim de eklendi. Yıllardır ekranlardan uzak kalan usta oyuncu İlyas Salman, sonbaharda Gain’de yayınlanacak dizinin en önemli karakterlerinden birini canlandıracak. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ağustos 2021 Cuma 14:24
İlyas Salman Gain'in Yeni Projesiyle Setlere Dönüyor
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Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un yaptığı, senaryosunu Murat Şevket ve Yunus Ozan Korkut’un birlikte yazdıkları Gain’in yeni dizisi sete çıkmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz gün okuma provası yapılan dizinin çekimleri çok yakında başlayacak. 

Son dönemde yıldızı parlayan genç isimlerin ağırlıklı olduğu oyuncu kadrosunda yıllar sonra ilk defa bir dizide yer alacak usta oyuncu İlyas Salman da başrollerden birini üstlenecek.  Dizide tecrübeli bir boks antrenörünü canlandıracak İlyas Salman’a Oktay Çubuk, Bahar Şahin, Nil Keser, Batuhan Gelenler, Burakcan Doğan, Lorin Merhart, Cem Söküt ve Erdem Şenocak eşlik edecek. 

Sonbaharda yayına girmesi planlanan dizi GAİN’in iddialı yapımları arasında yerini almaya hazırlanıyor. 

GAİN’de yenilik zamanı! Yepyeni özgün içerikler GAİN Premium’da. Kredi/banka kartı ile aylık 21.90 TL, uygulama içi ödeme ile aylık 23.99 TL’ye Premium üyeliğe geçilebilecek. GAİN’in içeriklerinin bir kısmı her zamanki gibi ücretsiz olmaya devam edecek.   

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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