banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.190,63
ALTIN
999,21
DOLAR
18,23
STERLİN
21,06
EURO
18,22
Haddini Bil Perinçek!
Son Dakika
Haddini Bil Perinçek!
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Sevgi Sosyal Kütüphanesi Taksim'de Açıldı
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
Yaşlanma Karşıtı 6 Besin
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır Şekilde Kutladı
İstanbul, Zafer Bayramı'nı Şanına Yakışır...

İlayda Alişan 'Aşk, Ne Yaşıyorum Ben? Dedirten Duygu'

Duru güzelliğiyle kendine hayran bırakan, verdiği cevaplarla samimiyetini yansıtan güzel oyuncu İlayda Alişan, kendisini, kariyerini, oynadığı karakterleri, set anılarını, enerjisini ve hayata bakışını MAG Eylül sayısında anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Eylül 2022 Cuma 10:28
İlayda Alişan 'Aşk, Ne Yaşıyorum Ben? Dedirten Duygu'
banner171

“Okuduğum anda etkilenmiyorsam ve tüylerimi diken diken etmiyorsa o projeyi değerlendirmiyorum.”

“Seversin”deki Asya, oynamaktan çok ama çok keyif aldığım, hem güldüğüm hem ağladığım bir karakter.

“Seversin” enerjisi güzel, naif ve seyri keyifli bir iş oldu. Setimiz o kadar keyifli, kamera arkasında o kadar çok gülüyor ve eğleniyoruz ki ortaya dinamik bir iş çıkıyor.

Burak ile çok iyi anlaşıyoruz ve ikimiz de büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz, ekranda da bu sempati belli oluyor bence.

Yaşamayı, yeni güne uyanmayı, pozitif kalmayı seviyorum. Başıma her ne gelirse gelsin, olduğu gibi kabul ediyorum.

Kariyerine “Bir Çocuk Sevdim”in Merve’si olarak başlayan ve şimdilerde Kanal D’nin beğenilen dizisi “Seversin”de Asya karakterini canlandıran başarılı ve sempatik oyuncu İlayda Alişan MAG Eylül sayısının konuğu oldu. Kendisini “Yirmi altı yaşında, oyunculukla uğraşan, “kendinin” en iyisi olmaya çalışan, ufak tefek bir kızım. Hayatı ve insan sevmeyi çok severim; sohbet etmeyi, müzik dinlemeyi, insanı “anlamayı”... İletişim benim için önemlidir. Benimle anlaşmak, benim diye demiyorum ama hiç zor değildir. Sevdiklerimle upuzun masalarda buluşup bir şeyler içip yemek yemek en keyif aldığım şeydir. Bir de geleceğimi düşünmek beni çok heyecanlandırır” sözleriyle ifade eden güzel oyuncu rol arkadaşı Burak Yörük ile ilgili ise şu açıklamalarda bulundu “Enerji uyuyorsa çıkan şey güzel oluyor. Burak ile çok iyi anlaşıyor ve ikimiz de büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz, ekranda da bu sempati belli oluyor bence. Dolayısıyla partner enerjisi çok önemli. Çok iyi yazılmış bir sahne de çekiyor olsanız enerji uymuyorsa sahne sanki asılı duruyor gibi geliyor bana.”

Eylül 2022 sayısı ile 199. sayısına ulaşan MAG Dergi dopdolu içeriği, dekorasyon ve yazarları ile www.magdergi.com.tr, Turkcell Dergilik, Google Play, Apple Store, TürkTelekom E-Dergi, Magzter, Dijitalbasın, İssuu, dMags ve https://www.magdergi.com online olarak okurlarıyla buluşuyor. Keyifli içeriğimizi ve gündeme dair gelişmeleri @magdergi Instagram hesabından takip edebilir, Trendyol ve N11.com siteleri üzerinden de MAG Ağustos sayısına ulaşabilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziynet Sali Rüzgarı Esti!
Ziynet Sali Rüzgarı Esti!
Gerekirse Eşimin Ayağını da Yıkarım
Gerekirse Eşimin Ayağını da Yıkarım
Türkiye’nin Festivali 3 Büyük Konserle Başladı
Türkiye’nin Festivali 3 Büyük Konserle Başladı
Cem Yenel Yurt Dışına Göz Kırpıyor
Cem Yenel Yurt Dışına Göz Kırpıyor
Ev Kazası Geçiren Hakan Aysev Ölümden Döndü!
Ev Kazası Geçiren Hakan Aysev Ölümden Döndü!

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169