İlayda Alişan 'Aşk, Ne Yaşıyorum Ben? Dedirten Duygu'

“Okuduğum anda etkilenmiyorsam ve tüylerimi diken diken etmiyorsa o projeyi değerlendirmiyorum.”

“Seversin”deki Asya, oynamaktan çok ama çok keyif aldığım, hem güldüğüm hem ağladığım bir karakter.

“Seversin” enerjisi güzel, naif ve seyri keyifli bir iş oldu. Setimiz o kadar keyifli, kamera arkasında o kadar çok gülüyor ve eğleniyoruz ki ortaya dinamik bir iş çıkıyor.

Burak ile çok iyi anlaşıyoruz ve ikimiz de büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz, ekranda da bu sempati belli oluyor bence.

Yaşamayı, yeni güne uyanmayı, pozitif kalmayı seviyorum. Başıma her ne gelirse gelsin, olduğu gibi kabul ediyorum.

Kariyerine “Bir Çocuk Sevdim”in Merve’si olarak başlayan ve şimdilerde Kanal D’nin beğenilen dizisi “Seversin”de Asya karakterini canlandıran başarılı ve sempatik oyuncu İlayda Alişan MAG Eylül sayısının konuğu oldu. Kendisini “Yirmi altı yaşında, oyunculukla uğraşan, “kendinin” en iyisi olmaya çalışan, ufak tefek bir kızım. Hayatı ve insan sevmeyi çok severim; sohbet etmeyi, müzik dinlemeyi, insanı “anlamayı”... İletişim benim için önemlidir. Benimle anlaşmak, benim diye demiyorum ama hiç zor değildir. Sevdiklerimle upuzun masalarda buluşup bir şeyler içip yemek yemek en keyif aldığım şeydir. Bir de geleceğimi düşünmek beni çok heyecanlandırır” sözleriyle ifade eden güzel oyuncu rol arkadaşı Burak Yörük ile ilgili ise şu açıklamalarda bulundu “Enerji uyuyorsa çıkan şey güzel oluyor. Burak ile çok iyi anlaşıyor ve ikimiz de büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Birlikte çok eğleniyoruz, ekranda da bu sempati belli oluyor bence. Dolayısıyla partner enerjisi çok önemli. Çok iyi yazılmış bir sahne de çekiyor olsanız enerji uymuyorsa sahne sanki asılı duruyor gibi geliyor bana.”

Eylül 2022 sayısı ile 199. sayısına ulaşan MAG Dergi dopdolu içeriği, dekorasyon ve yazarları ile www.magdergi.com.tr, Turkcell Dergilik, Google Play, Apple Store, TürkTelekom E-Dergi, Magzter, Dijitalbasın, İssuu, dMags ve https://www.magdergi.com online olarak okurlarıyla buluşuyor. Keyifli içeriğimizi ve gündeme dair gelişmeleri @magdergi Instagram hesabından takip edebilir, Trendyol ve N11.com siteleri üzerinden de MAG Ağustos sayısına ulaşabilirsiniz.