banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.723,67
ALTIN
1.033,53
DOLAR
17,96
STERLİN
21,85
EURO
18,39
Balıklı Rum Hastanesi'nde Büyük Yangın
Son Dakika
Balıklı Rum Hastanesi'nde Büyük Yangın
İmamoğlu: O 1000 Gün, Bir Avuç İnsanın Kayıp Dönemidir
İmamoğlu: O 1000 Gün, Bir...
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!
‘Durdurulan Metrolar’ Yeni İhaleye Çıkıp Yolumuza Devam Edeceğiz
‘Durdurulan Metrolar’ Yeni İhaleye Çıkıp...

İbo Show'la İlgili Yani Açıklama

İbo Show yayından kaldırıldı mı? İşte Onur Akay’dan yeni açıklama…

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2022 Cuma 09:02
İbo Show'la İlgili Yani Açıklama
banner171

https://www.onurakay.com.tr/ibrahim-tatlises-yepyeni-bir-formatla-geliyor-makale,1024.html

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, dünkü yazısında Star TV yönetimi tarafından İbo Show’un yeni sezonda yayından kaldırıldığını duyurmuştu.

İbrahim Tatlıses’in sunduğu ve 9 yıl aradan sonra Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan İbo Show programı ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü sanatçı Onur Akay, yeni sezonda Eylül ayında yeni bölümleri ile ekranlara gelmesi beklenen programın, yayından kaldırıldığını açıklamış ve iddia gündeme oturmuştu. Akay, bugünkü yazısında ise İbrahim Tatlıses’in hayranlarını sevindiren bir haber verdi. Onur Akay, “Dünkü yazımda İbo Show’un yayından kaldırıldığını duyurmuştum. Ancak çok önemli bir gelişme yaşandı ve değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses Poll Production Polat Yağcı yapımı ile ve yeni bir formatta, yeniden Star TV ile anlaştı. Yeni sezonda İbrahim Bey’i ilk kez bambaşka bir formatta izleyeceksiniz İbrahim Bey'in yurtiçi ve yurtdışı konserleri bitince yeni programı için kamera karşısına geçecek ve bu yeni format çok konuşulacak.” ifadelerini kullandı.

Tatlıses’in yurtiçi ve yurtdışı konserlerinin devam ettiği ve konserleri bitince kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Festival Tadında Konser!
Festival Tadında Konser!
Star TV’den İbrahim Tatlıses’e Büyük Şok!
Star TV’den İbrahim Tatlıses’e Büyük Şok!
Turgay Kıran Sağlık Sektörüne Göz Kırptı
Turgay Kıran Sağlık Sektörüne Göz Kırptı
Onur Akay’dan Müge Anlı İle İlgili Bomba İddia!
Onur Akay’dan Müge Anlı İle İlgili Bomba İddia!
İşte Banu Alkan'ın Düğün Tarihi
İşte Banu Alkan'ın Düğün Tarihi

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169