İbo Show'la İlgili Yani Açıklama

https://www.onurakay.com.tr/ ibrahim-tatlises-yepyeni-bir- formatla-geliyor-makale,1024. html

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, dünkü yazısında Star TV yönetimi tarafından İbo Show’un yeni sezonda yayından kaldırıldığını duyurmuştu.

İbrahim Tatlıses’in sunduğu ve 9 yıl aradan sonra Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan İbo Show programı ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Ünlü sanatçı Onur Akay, yeni sezonda Eylül ayında yeni bölümleri ile ekranlara gelmesi beklenen programın, yayından kaldırıldığını açıklamış ve iddia gündeme oturmuştu. Akay, bugünkü yazısında ise İbrahim Tatlıses’in hayranlarını sevindiren bir haber verdi. Onur Akay, “Dünkü yazımda İbo Show’un yayından kaldırıldığını duyurmuştum. Ancak çok önemli bir gelişme yaşandı ve değerli sanatçımız İbrahim Tatlıses Poll Production Polat Yağcı yapımı ile ve yeni bir formatta, yeniden Star TV ile anlaştı. Yeni sezonda İbrahim Bey’i ilk kez bambaşka bir formatta izleyeceksiniz İbrahim Bey'in yurtiçi ve yurtdışı konserleri bitince yeni programı için kamera karşısına geçecek ve bu yeni format çok konuşulacak.” ifadelerini kullandı.

Tatlıses’in yurtiçi ve yurtdışı konserlerinin devam ettiği ve konserleri bitince kamera karşısına geçeceği öğrenildi.