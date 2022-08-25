Harika Avcı Ölümcül Bir Hastalığa Mı Yakalandı

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ün yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ünlü assolistlerinden Harika Avcı’nın hayranlarını çok üzecek açıklamalar yaptı. Kendi internet sitesinde bir yazı kaleme alan Akay, Harika Avcı’nın ölümcül bir hastalığa yakalandığını iddia etti. Onur Akay, “2019 yılında Harika Avcı'nın bir pansiyonda kaldığını ve zor günler geçirdiğini yazmıştım ama Harika Avcı’nın sosyal medya adresinden yayınlanan bir metinle yalanlandım. O yazımdan sonra Harika Avcı birçok iddia ile magazin gündemine geldi ve konuşuldu. Aslında yalanlanan sadece ben değildim. Dikkat ederseniz Harika Avcı ile ilgili kim negatif bir şey konuşursa, hazırlanan bir metinle o sosyal medya adresinden hep yalanlanıyordu. Uzun bir süre sonra Harika Avcı’yı yeniden köşeme taşımamın sebebi, kendisinin ölümcül bir hastalığa yakalanmasından dolayıdır. Evet, Harika Avcı bir ölümcül hastalığın pençesinde ama henüz başlangıcında ve doğru dürüst tedavisini bile olmuyor. Bu açıklamam da hazırlanan bir metinle, Harika Avcı’nın sosyal medya adresinden yalanlanacak ama yazmam gerektiğini düşünüyorum. Daha önceki yazılarım sonrası yalanlansam da hiç değilse birileri çıktı ve kendisine yardım etmek istedi. Yardım eden de oldu geri çevrilende ama yine de bazı yardımlar sayesinde bugünlere geldi.” ifadelerini kullandı.

HARİKA AVCI’NIN HÜLYA AVŞAR’A SÖYLEDİĞİ SÖZLER ŞAŞIRTTI!

Ünlü sanatçı Onur Akay yazısında, Harika Avcı’ya yardım etmek isteyen ünlü isimleri de açıkladı ve Avcı’nın kendisine yardım etmek isteyen Hülya Avşar’ı, “Benim paramda gözün mü var?” sözleri ile reddettiğini yazdı. Akay, “İlk yardım etmek isteyen Selin Ciğerci olmuştu ve bana ulaşmıştı. Hülya Avşar da yardım etmek için Harika Avcı’yı aradı. Avşar Avcı’ya iş bulmak istedi. Onun bir dizi de veya filmde oynamasını sağlayacaktı. Ancak Harika Avcı Hülya Avşar’ın yüzüne, “Benim paramda gözün mü var?” dedi ve teklifini reddetti. Sezen Aksu da Harika Hanım’ı aradı. Kendisine albüm yapacaktı ama nafile… Şimdi ise Seyhan Soylu Harika Avcı’yı programına davet ediyor. Eğer Harika Hanım bu teklife evet derse, Soylu kendisine 20 bin dolar peşin para verecek. Bence evet deyip hem tedavisini olsun hem de bundan sonra daha rahat bir hayat yaşasın. Bunları takıntıları nedeni ile hep erteledi ama inşallah tedavisini ertelemez!” dedi.

Onur Akay, yarınki yazısında ise Harika Avcı ile ilgili bilinmeyenleri ve Avcı’nın yalanladığı gerçekleri yazacağını dile getirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA