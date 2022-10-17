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Gülden Kaya ve Reşat Ok Hayatlarını Birleştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi Reşat Ok ve Gülden Kaya Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme nikah dairesinde yapılan ve Belediye başkanı Ömer Arısoy kıydığı nikah töreni ile hayatlarını birleştirdiler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ekim 2022 Pazartesi 09:02
Gülden Kaya ve Reşat Ok Hayatlarını Birleştirdi
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DOSTLARI MUTLU GÜNLERİNDE KAYA VE OK AİLELERİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR…

16 Ekim 2022 Pazar günü saat 17.20’de yapılan nikah törenine MHP Zeytinburnu ilçe başkanı habip Kapıcıoğlu başta olmak üzere çok sayıda ülkücü dostları Reşat Ok ve eşi Gülden Kaya’yı mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.

Zeytinburnu belediye meclis üyeleri,mahalle muhtarları, MHP parti mensupları başta olmak üzere Zeytinburnu ilçesinin önemli protokol üyeleri Kaya ve Ok ailelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar .

REŞAT OK MUTLU GÜNLERİNDE KENDİLERİNİ YALNIZ BIRAKMAYAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Başta nikahımızı kıyan Zeytinburnu Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy olmak üzere MHP ilçe başkanımız Habip Kapıcıoğlu nezdinde MHP Zeytinburnu ilçe yöneticilerimize Belediye Meclis üyelerimize uzaktan ve yakından nikahımıza iştirak eden herkese eşim ve kendi adıma teşekkür ederim şeklinde konuştu.

İstanbul Times Medya Grubu ve Zeytinburnu Times Gazeteleri olarak Reşat Ok ve eşi Gülden Kaya hanımefendiye bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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