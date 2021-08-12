banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1444.46
ALTIN
483.13
DOLAR
8.5580
STERLİN
11.8775
EURO
10.0915
Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter Yeni Bir Yolculuk”
Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter...
Hamilelikte Ödem Neden Olur ? Korunma Yolları Nelerdir ?
Hamilelikte Ödem Neden Olur ?...
İETT’de 25 Kadın Şoför Daha Direksiyon Başında
İETT’de 25 Kadın Şoför Daha...
İmamoğlu, kahraman itfaiyecileri Yenikapı’da karşıladı
İmamoğlu, kahraman itfaiyecileri Yenikapı’da karşıladı

Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter Yeni Bir Yolculuk”

Birçok dizi ve sinema filminde rol alan şimdi ise TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’nda Cemile karakterine hayat veren Nazlı Pınar Kaya, canlandırdığı karakter ve çekimler hakkında MAG Ağustos sayısına özel açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 12:25
Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter Yeni Bir Yolculuk”
banner171

"Oyunculuk benim için mutluluğu ifade ediyor" diyen Nazlı Pınar Kaya " Çünkü en mutlu olduğum anlar hep işimi yaptığım zamanlardır. Set, sahne hep evim gibi oluyor. Hayatı bir yolculuk olarak görüyorum ve oyunculuk yaparken başka bir karakterle tanışmak onun yolculuğuna eşlik etmek demek. Yaşadıklarını, duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışmak zor ama bir o kadar da keyifli. Her karakterde yeni bir dünya ile tanışıyormuşum gibi geliyor. Birini daha anlayıp yoluma ondan öğrendiklerimle devam ediyorum” dedi.

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı hakkında da konuşan Nazlı Pınar Kaya “Sezon finali yaptık. Bildiğiniz gibi çekimlerimiz Eskişehir’de. Güzel ama zor bir coğrafya. İklim şartları bizi gerçek anlamda zorladı. Hava durumu bazen eksilere düşüyordu, soğuktan nefes almakta bile zorlandığımız oldu. İlk defa şehir dışı işinde bu kadar uzun çalışıyorum, evden uzak olmak farklı ve güzel bir deneyim. TRT 1 seyircilerinin desteği, bizi sevmiş olmaları, aldığımız güzel tepkiler çok motive edici oldu. Ailelerinden biri yaptılar bizi, bu çok mutlu ediyor. Tabii oyuncu kadromuz, kamera arkası ekibimiz o kadar güzel ve eğlenceli insanlardan oluşuyor ki o yüzden keyifle çalışıyoruz. Çok güzel bir masal anlatıyoruz. Karakterlerin hepsinin kendine has hikâyeleri var. Kim izlese kendinden, çevresinden bir parça bulabileceği gerçek bir Anadolu hikâyesini yansıtıyoruz. Cemile’yi tam bir Anadolu kadını olarak tanımlıyorum. Çok küçük yaşta annesini kaybetmesine rağmen hayatta çok güçlü duran bir kadın, içinde hiç kötü his barındıramayan bir karakter. Cemile, sevdiklerinin en büyük destekçisi. Cemile ile en çok hayat enerjimizi benzetiyorum ne olursa olsun güçlü durmaya, bir şekilde hayata güzel yönlerinden bakmaya çalışıyoruz.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EkoMagazin Programının Konuğu Müfit Can Saçıntı
EkoMagazin Programının Konuğu Müfit Can Saçıntı
Yasemin Yazıcı 'Oyunculuğu Hayatımın Her Günü Yapabilirim'
Yasemin Yazıcı 'Oyunculuğu Hayatımın Her Günü Yapabilirim'
Kenan Doğulu Caresse Bodrum Konseri İle Yine Yeniden Sevenleriyle !
Kenan Doğulu Caresse Bodrum Konseri İle Yine Yeniden Sevenleriyle !
Fatma Zehra Balcı Ve Samet Karaman Evlendi !
Fatma Zehra Balcı Ve Samet Karaman Evlendi !
Nur ve Mustafa Naci Evet Dedi
Nur ve Mustafa Naci Evet Dedi

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169