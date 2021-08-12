Gönül Dağı'nın Cemilesi “Her Karakter Yeni Bir Yolculuk”

"Oyunculuk benim için mutluluğu ifade ediyor" diyen Nazlı Pınar Kaya " Çünkü en mutlu olduğum anlar hep işimi yaptığım zamanlardır. Set, sahne hep evim gibi oluyor. Hayatı bir yolculuk olarak görüyorum ve oyunculuk yaparken başka bir karakterle tanışmak onun yolculuğuna eşlik etmek demek. Yaşadıklarını, duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışmak zor ama bir o kadar da keyifli. Her karakterde yeni bir dünya ile tanışıyormuşum gibi geliyor. Birini daha anlayıp yoluma ondan öğrendiklerimle devam ediyorum” dedi.

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı hakkında da konuşan Nazlı Pınar Kaya “Sezon finali yaptık. Bildiğiniz gibi çekimlerimiz Eskişehir’de. Güzel ama zor bir coğrafya. İklim şartları bizi gerçek anlamda zorladı. Hava durumu bazen eksilere düşüyordu, soğuktan nefes almakta bile zorlandığımız oldu. İlk defa şehir dışı işinde bu kadar uzun çalışıyorum, evden uzak olmak farklı ve güzel bir deneyim. TRT 1 seyircilerinin desteği, bizi sevmiş olmaları, aldığımız güzel tepkiler çok motive edici oldu. Ailelerinden biri yaptılar bizi, bu çok mutlu ediyor. Tabii oyuncu kadromuz, kamera arkası ekibimiz o kadar güzel ve eğlenceli insanlardan oluşuyor ki o yüzden keyifle çalışıyoruz. Çok güzel bir masal anlatıyoruz. Karakterlerin hepsinin kendine has hikâyeleri var. Kim izlese kendinden, çevresinden bir parça bulabileceği gerçek bir Anadolu hikâyesini yansıtıyoruz. Cemile’yi tam bir Anadolu kadını olarak tanımlıyorum. Çok küçük yaşta annesini kaybetmesine rağmen hayatta çok güçlü duran bir kadın, içinde hiç kötü his barındıramayan bir karakter. Cemile, sevdiklerinin en büyük destekçisi. Cemile ile en çok hayat enerjimizi benzetiyorum ne olursa olsun güçlü durmaya, bir şekilde hayata güzel yönlerinden bakmaya çalışıyoruz.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)