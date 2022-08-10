Gökhan Türkmen Kuruçeşme Açık Havada!

Boğazın eşsiz manzarasında, yazın doyasıya eğlenerek yaşanan konserler, etkinlikler ve sahne şovlarının sergilendiği “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri”nde 12 Ağustos Cuma günü sahne sırası Gökhan Türkmen’de!

Gökhan Türkmen ve GTband iki saat sürecek performanslarıyla hem işitsel hem de görsel olarak unutulmaz bir gece yaşatacaklar.

Mahşer’le; dijital listelerin başında yer alan hem de son dönem radyoların en sık çaldığı isimlerden Türkmen, elde ettiği büyük başarıyla beraber tüm yaz boyunca Türkiye’nin birçok şehrinde sevenleriyle buluştu ve buluşmaya devam ediyor.

GÖKHAN TÜRKMEN KONSER TAKVİMİ

12 Ağustos – İstanbul/Kuruçeşme Açık Hava

13 Ağustos – İstanbul/Kartal Jolly Joker

17 Ağustos – Balıkesir/Zeytinli Rock Festivali

19 Ağustos – Kocaeli/Hayal Kahvesi

20 Ağustos – Kocaeli/Jack Wolfskin Doğa ve Kamp Festivali

26 Ağustos – Bursa/Milyon Performance Hall

27 Ağustos – İstanbul/Dorock XL Fitaş Sahnesi

30 Ağustos – Adana

2 Eylül – İzmir/Sold Out Mavibahçe

3 Eylül – Sapanca/ Kırkpınar Açık Hava

16 Eylül – Ankara/Milyon Performance Hall

17 Eylül – Eskişehir/Milyon Performance Hall

23 Eylül – Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

24 Eylül – Bursa Milyon Performance Hall

26 Eylül – Hatay/Sümerler Açık Hava Tiyatrosu

27 Eylül – Kahramanmaraş/Sütçü İmam Üniversitesi Konferans Salonu

28 Eylül – Gaziantep/GAÜN Mavera Açıkhava

30 Eylül – Diyarbakır/Sezai Karakoç Kültür Merkezi

7 Ekim – İstanbul/Milyon Performance Hall

8 Ekim – İzmir/Sold Out Mavibahçe

12 Ekim – Tokat/Dedeman Otel

13 Ekim – Samsun/Doğupark Amfi Tiyatro

14 Ekim – Trabzon – KTÜ

21 Ekim – Eskişehir/Milyon Performance Hall

22 Ekim – Ankara/Milyon Performance Hall

28 Ekim – Manisa/Hayal Kahvesi

4 Kasım – İzmir/Ooze Venüe

5 Kasım – Antalya/Açık Hava Tiyatrosu

6 Kasım – Isparta/Holly Stone Performance Hall

11 Kasım – Eskişehir/IF Performance Hall

12 Kasım – Afyon/Holly Stone Performance Hall

18 Kasım – Bursa/Milyon Performance Hall

19 Kasım – Ankara/Milyon Performance Hall

22 Kasım – Kayseri

23 Kasım – Konya

25 Kasım – İstanbul/IF Performance Hall- Beşiktaş

26 Kasım – İzmir/Sold Out Mavibahçe

9 Aralık – Kocaeli/Hayal Kahvesi

10 Aralık – Balıkesir/ Hayal Kahvesi

16 Aralık – Uşak/Hayal Kahvesi