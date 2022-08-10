Gökhan Türkmen Kuruçeşme Açık Havada!

Boğazın eşsiz manzarasında, yazın doyasıya eğlenerek yaşanan konserler, etkinlikler ve sahne şovlarının sergilendiği “Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri”nde 12 Ağustos Cuma günü sahne sırası Gökhan Türkmen’de!
Gökhan Türkmen ve GTband iki saat sürecek performanslarıyla hem işitsel hem de görsel olarak unutulmaz bir gece yaşatacaklar.
Mahşer’le; dijital listelerin başında yer alan hem de son dönem radyoların en sık çaldığı isimlerden Türkmen, elde ettiği büyük başarıyla beraber tüm yaz boyunca Türkiye’nin birçok şehrinde sevenleriyle buluştu ve buluşmaya devam ediyor.
GÖKHAN TÜRKMEN KONSER TAKVİMİ
12 Ağustos – İstanbul/Kuruçeşme Açık Hava
13 Ağustos – İstanbul/Kartal Jolly Joker
17 Ağustos – Balıkesir/Zeytinli Rock Festivali
19 Ağustos – Kocaeli/Hayal Kahvesi
20 Ağustos – Kocaeli/Jack Wolfskin Doğa ve Kamp Festivali
26 Ağustos – Bursa/Milyon Performance Hall
27 Ağustos – İstanbul/Dorock XL Fitaş Sahnesi
30 Ağustos – Adana
2 Eylül – İzmir/Sold Out Mavibahçe
3 Eylül – Sapanca/ Kırkpınar Açık Hava
16 Eylül – Ankara/Milyon Performance Hall
17 Eylül – Eskişehir/Milyon Performance Hall
23 Eylül – Zorlu PSM Turkcell Sahnesi
24 Eylül – Bursa Milyon Performance Hall
26 Eylül – Hatay/Sümerler Açık Hava Tiyatrosu
27 Eylül – Kahramanmaraş/Sütçü İmam Üniversitesi Konferans Salonu
28 Eylül – Gaziantep/GAÜN Mavera Açıkhava
30 Eylül – Diyarbakır/Sezai Karakoç Kültür Merkezi
7 Ekim – İstanbul/Milyon Performance Hall
8 Ekim – İzmir/Sold Out Mavibahçe
12 Ekim – Tokat/Dedeman Otel
13 Ekim – Samsun/Doğupark Amfi Tiyatro
14 Ekim – Trabzon – KTÜ
21 Ekim – Eskişehir/Milyon Performance Hall
22 Ekim – Ankara/Milyon Performance Hall
28 Ekim – Manisa/Hayal Kahvesi
4 Kasım – İzmir/Ooze Venüe
5 Kasım – Antalya/Açık Hava Tiyatrosu
6 Kasım – Isparta/Holly Stone Performance Hall
11 Kasım – Eskişehir/IF Performance Hall
12 Kasım – Afyon/Holly Stone Performance Hall
18 Kasım – Bursa/Milyon Performance Hall
19 Kasım – Ankara/Milyon Performance Hall
22 Kasım – Kayseri
23 Kasım – Konya
25 Kasım – İstanbul/IF Performance Hall- Beşiktaş
26 Kasım – İzmir/Sold Out Mavibahçe
9 Aralık – Kocaeli/Hayal Kahvesi
10 Aralık – Balıkesir/ Hayal Kahvesi
16 Aralık – Uşak/Hayal Kahvesi
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA