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Ev Kazası Geçiren Hakan Aysev Ölümden Döndü!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Hakan Aysev’in ölümden döndüğünü açıkladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 12:04
Ev Kazası Geçiren Hakan Aysev Ölümden Döndü!
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TRT’nin ilgiyle izlenen ‘Alaturka Akşamlar’ isimli müzik programının canlı yayını, dün akşam Balıkesir’in Akçay sahilinde yapıldı. Programın sunucuları TRT sanatçıları İsmail Özkan ve Mine Geçili’nin konuğu, opera sanatçısı Hakan Aysev olacaktı. Programı izleyenler arasında Akçay’da yazlığı olan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay da vardı. Mine Geçili ve İsmail Özkan sözlerini Onur Akay’ın yazdığı ve bestesini TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Cengizhan Sönmez’in yaptığı Görmeden Sevmek isimli eseri de yorumladı. Ancak Hakan Aysev’in programa gitmek için hazırlandığı sırada talihsiz bir kaza geçirdiği öğrenildi. Akay, bugünkü köşesinde Aysev’in yaşadığı olayı da anlattı. Akay, “Dün gece TRT Müzik ekranlarında canlı yayınlanan ‘Alaturka Akşamlar’ isimli sevilen program, Balıkesir’in Akçay sahilinde yapıldı. Program, TRT’nin değerli sanatçıları İsmail Özkan ve Mine Geçili’nin şarkılarıyla renklendi ve Edremit Körfezi’nden gelen binlerce izleyici, unutulmayacak bir gece yaşadı. Özkan ve Geçili, o muhteşem yorumları ile sözleri bana bestesi TRT’nin değerli sanatçısı Cengizhan Sönmez’e ait olan Görmeden Sevmek isimli şarkımızı da yorumladı. Benim de şarkımı dinlemek için izleyici olarak katıldığım programın konuğu, opera sanatçısı Hakan Aysev olacaktı. Ancak Hakan Aysev’in programa gitmek için hazırlandığı sırada talihsiz bir kaza geçirdi. Akçay’a gelmek için hazırlıklar yapan Hakan Aysev, Urla’daki evinin merdivenlerinden inerken ayağı burkulunca çok kötü bir şekilde yuvarlanarak düştü ve direk kafasını çarptı. Hastaneye kaldırılan ve ölümden dönen Aysev’in, daha önce kırılan diz kapağının yeniden kırıldığı öğrenildi. Kendisi ile bu sabah konuşup sağlık durumunun iyi olduğunu da öğrendiğim Hakan ağabeyime acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.

Programı izleyenler arasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Burhaniye Belediye Meclis Üyesi Tarık Erdil de vardı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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