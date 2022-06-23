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EMŞAV Kocaeli Basın İle Buluştu
EMŞAV Kocaeli Basın İle Buluştu
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EMŞAV Kocaeli Basın İle Buluştu

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Derneği (EMŞAV) Kocaeli şubesi, bugün Kocaeli’de Fuar alanında bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. EMŞAV Kocaeli İl Başkanı Alpay Çakırcı “ Emniyet mensubu şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu haykırmaktan onur duymaktayız.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Haziran 2022 Perşembe 17:06
EMŞAV Kocaeli Basın İle Buluştu
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Türkiye’de görevi başında şehit ve gazi olan polislerimiz ile aileleri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle 1988 yılında kurulan Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Derneği vakfa dönüştürülerek, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Derneği (EMŞAV) adı altında birleşti. Kocaeli’de düzenlenen basın toplantısına EMŞAV Kocaeli İl Başkanı Alpay Çakırcı, EMŞAV Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Hicran Özcan, EMŞAV Kocaeli İş İletişim ve Medya Başkanı Taylan Yıldız, İl Koordinasyon Başkanı Dilek Erdoğan katıldı.

EMŞAV Kocaeli İl Başkanı Alpay Çakırcı” Ülkemizde, kolluk kuvvetlerimiz, maalesef uzun yıllardan bu yana terör belası, suç ve suça meyletmiş güruh ile savaş halindedir. Ülkemizin bekası, toplumsal güvenlik ve en önemlisi ülke geleceği açısından gecesi ve gündüzü bir olarak mücadele eden kolluk kuvvetlerimizden, Emniyet Teşkilatımız’da bu kutlu mücadelelerinde şehitler ve gaziler verdi.

Modernleşme ve sosyalleşmenin, dijital dünyaya doğru yol aldığı bu çağda, bazı kavramlar, üzülerek söylemeliyiz ki çabuk unutuluyor ve zaman aşımına uğruyor.

İşte bu zaman aşımına uğrayan ve unutulan değerlerimizden biri de Emniyet mensubu şehit aileleri ve gazilerimizdir. “ dedi.

EMŞAV Kocaeli İl Başkanı Alpay Çakırcı “Kahramanları, sadece bir gün hatırlamak yerine, her zaman onların yanında olduğumuzu unutmamak bir ülkü, bir ideal olmalıdır. Bu sebeple, Türk Emniyet Teşkilatının, aziz şehitleri ile birlikte gazilerimiz ve onların emanetlerine sıkı sıkıya sarılmak, bu ülkü ve idealin de bir basamağıdır.

Dünyanın neresine giderseniz gidin, şanlı Türk ulusunun aziz koruyucuları olan kolluk kuvvetlerimizin cesaretlerinin bir eşi ve benzerini bulamazsınız. Çünkü, bu aziz milletin evlatları olan kolluk kuvvetlerimiz, bu ulusun dualarıyla da desteklenmektedir.” Dedi.

“DİNLENMEMEK ÜZERE YOLA ÇIKTIK VE HİÇBİR ZAMAN DURMAYACAĞIZ”

Emniyet Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı’nın bir neferi olan EMŞAV Kocaeli İl Başkanlığı olarak, emniyet mensubu şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin yanlarında olduğumuzu haykırmaktan onur duymaktayız.

İlimizde yaşayan, tüm emniyet mensubu şehit aileleri ve gazilerimiz, günün yirmi dört saati, haftanın yedi günü, bize her an ulaşabilsinler diye tüm çalışma arkadaşlarımızla seferberlik ilan ettik.

Amacımız, şehit aileleri ile gazilerimiz ve dahi çocuklarına bir kardeş, bir ağabey bir abla şefkati ile yaklaşarak onların geleceğe tebessüm eden gözlerle bakmasını sağlıyoruz. Gerek eğitim gerek sağlık gerek sosyal destekler konusunda, bizler EMŞAV Kocaeli İl Başkanlığı olarak “dinlenmemek üzere yola çıktık ve hiçbir zaman durmayacağız” diyoruz.

“ONLARIN EMANETLERİNE SAHİPO ÇIKMAK ASLİ GÖREVİMİZ”

Siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızdan da bir ricamız var. Mesleğinizin gereği olan, olaylara birinci derecen şahitler olarak, değerli emniyet mensubu polislerimizin fedakarlıkları, yaşadıkları durumlar ve nicelerine denk gelmekle aslında bizlerin de duygularını hissedebiliyorsunuz.

Bu sebeple sizlerin, vakfımıza göstereceğiniz yoğun ilgiden emin olarak, çalışmalarımızda bizleri, toplumsal bilinçlenmede desteklemenizi rica ediyoruz.

Unutmayın ki, Türk polisi, en zor görevlerde yer alan, kardeşlerimiz, abilerimiz ve canlarını siper etmiş yılmaz bekçilerimizdir. Onların emanetlerine sahip çıkmak, bu ulusun bir ferdi olarak sizlerin de asli görevidir.” dedi.

ALPAY ÇAKIRCI KİMDİR?

1981 Antalya doğumlu olan Alpay Çakırcı, İlköğretimi Yalova Atatürk İlkokulu, Ortaokulu Yalova Lisesi’nde ve Lise eğitimini ise İstanbul Yakacık Lisesi’nde tamamladıktan sonra üniversiteyi Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Evli ve İki çocuk babası Alpay Çakırcı aynı zamanda İş insanıdır.

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