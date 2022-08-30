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Ebru Keskin’den Son bir Mesaj

Ebru Keskin’in Rapçi Şehinşah'la beraber gecen aylarda yaptığı son bir “Taktik” Single çalışmasının ardından son bir mesaj daha. Yeni “Alo” adlı single şarkısında, ayrılık sonrası bitmeyen git gellere, susmayan telefonlara, kalp ve akıl arasındaki savaşlara - Eğlenceli bir cevap geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2022 Salı 14:37
Ebru Keskin’den Son bir Mesaj
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﻿Günümüzün çok sevilen Afro Türk pop tarzında olan yaz şarkısını aranjör Osman Çetin üstlendi. Herkese hitap eden akılda kalıcı sözleri ve bestesiyse Ebru Keskin’in imzasını taşıyor.

﻿Ebru Keskin “Alo” 19 Ağustos'ta DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

Ebru Keskin Kimdir?

﻿Almanya doğumlu Ebru Keskin, müzik kariyerine 2006 senesinde giriş yaptı. Kiss FM’in düzenlediği yarışmada 10 bin kişinin oylarıyla yarışmayı kazanan başarılı sanatçı Missy Eliott’in ellerinden Altın Mikrofon ödülünü aldı.

﻿Aldığı ödül ile Amerikalı rap şarkıcı ve sinema oyuncusu Queen Latifah’nın plak şirketi “Flavor Unit Records’un ilgisini çeken Ebru Keskin, ünlü plak şirketi ile anlaşarak bir ilke imza attı.

﻿2009 yılında Amerika’ya taşınarak kariyerini orada devam ettiren güzel sanatçı, Grammy ödüllü yapımcılarla çalışarak önemli projelerde yer aldı. Bir yandan şarkı sözleri yazıp bestelerken, diğer yandan oyunculuk eğitimi alarak çitasını yükseltmeyi başardı.

﻿Oyunculuk başarısıyla kısa zamanda kendini kanıtlayan Ebru Keskin, Amerika’da çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı.

﻿Bi süre sonra, müzik tecrübelerini kendi ülkesinde göstermek isteyen sanatçı, radikal bir karar alarak 2017’de Türkiye’ye taşındı.

﻿Türkiye’de İngilizce Trap/Hip-Hop/Türkçe Pop karışık şarkılardan oluşan 1 albüm çıkarttı. Daha sonra videolarında dans yeteneğini de gözler önüne seren sanatçı, kısa sürede milyonları aşan bir izleyici kitlesine ulaştı.

﻿2020’de DJ ve prodüktör Serdar Ayyıldız’la beraber yeni bir sound çalışmasına yönlenen sanatçı, tekli Single çalışması “WOBBLE” gerek altyapısı gerek sözleri ve melodisi ile global arenada dinleyicilerin dillerine pelesenk oldu. TİKTOK’da #gypsychallenge projesiyle 400 milyon izlenme alan ilk Türk sanatçı olarak rekor kırdı.

﻿Yeni projeler için 2021 yılında Doğan Müzik ( DMC ) ‘le anlaşıp yeni single “Hey Mama” ve son olarak gecen haftalarda rapçi Şahinşah’la beraber “TAKTİK“ adlı bir çalışmada kreatif güçlerini birleştirip bir Türkçe single sevenlerine sunmuştur. Arda arda üretme sürecine giren şarkıcı, önümüzdeki günlerde “Alo” ve “Yoksun” projelerini sunmaya hazırlanıyor.

﻿

"Ebru Keskin - Alo" Şarkı Sözleri

﻿

﻿

ayayayayayayayayaaaa

﻿

Bak benim deli kalbim

sana inanıyor

Kafam oysa

biraz daha şüphe ediyor

Durum yaman, başıma bela oluyor

Deli ediyor o o o o

﻿

Kafayı yaktım ama iyi oldu

Onca masaları dinleyip yuttum

(onca yalanları dinleyip durdum )

Sonu yok anladım, numaran kalmadı

Şimdi bu telefonum - düd düd düd düd

﻿

Alo deme alo alo deme bana

Son kez dinle alo alo deme bana

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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