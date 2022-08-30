Ebru Keskin’den Son bir Mesaj

Ebru Keskin Kimdir?

﻿Almanya doğumlu Ebru Keskin, müzik kariyerine 2006 senesinde giriş yaptı. Kiss FM’in düzenlediği yarışmada 10 bin kişinin oylarıyla yarışmayı kazanan başarılı sanatçı Missy Eliott’in ellerinden Altın Mikrofon ödülünü aldı.

﻿Aldığı ödül ile Amerikalı rap şarkıcı ve sinema oyuncusu Queen Latifah’nın plak şirketi “Flavor Unit Records’un ilgisini çeken Ebru Keskin, ünlü plak şirketi ile anlaşarak bir ilke imza attı.

﻿2009 yılında Amerika’ya taşınarak kariyerini orada devam ettiren güzel sanatçı, Grammy ödüllü yapımcılarla çalışarak önemli projelerde yer aldı. Bir yandan şarkı sözleri yazıp bestelerken, diğer yandan oyunculuk eğitimi alarak çitasını yükseltmeyi başardı.

﻿Oyunculuk başarısıyla kısa zamanda kendini kanıtlayan Ebru Keskin, Amerika’da çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol aldı.

﻿Bi süre sonra, müzik tecrübelerini kendi ülkesinde göstermek isteyen sanatçı, radikal bir karar alarak 2017’de Türkiye’ye taşındı.

﻿Türkiye’de İngilizce Trap/Hip-Hop/Türkçe Pop karışık şarkılardan oluşan 1 albüm çıkarttı. Daha sonra videolarında dans yeteneğini de gözler önüne seren sanatçı, kısa sürede milyonları aşan bir izleyici kitlesine ulaştı.

﻿2020’de DJ ve prodüktör Serdar Ayyıldız’la beraber yeni bir sound çalışmasına yönlenen sanatçı, tekli Single çalışması “WOBBLE” gerek altyapısı gerek sözleri ve melodisi ile global arenada dinleyicilerin dillerine pelesenk oldu. TİKTOK’da #gypsychallenge projesiyle 400 milyon izlenme alan ilk Türk sanatçı olarak rekor kırdı.

﻿Yeni projeler için 2021 yılında Doğan Müzik ( DMC ) ‘le anlaşıp yeni single “Hey Mama” ve son olarak gecen haftalarda rapçi Şahinşah’la beraber “TAKTİK“ adlı bir çalışmada kreatif güçlerini birleştirip bir Türkçe single sevenlerine sunmuştur. Arda arda üretme sürecine giren şarkıcı, önümüzdeki günlerde “Alo” ve “Yoksun” projelerini sunmaya hazırlanıyor.

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