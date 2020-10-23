banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İmamoğlu'ndan Tepki: “İstanbul'da Ani Bir Olay Olduğunda, İlk Ulaşılması Gereken Kişi, Benim”
İmamoğlu'ndan Tepki: “İstanbul'da Ani Bir...
Roma ve Bizans Dönemi ‘Mozaik Hazinesi’ Gün Yüzüne Çıkıyor
Son Dakika
Roma ve Bizans Dönemi ‘Mozaik...
Adnan Oktar'ın Arkadaşları Fosillerin Gerçek Değerleri Hakkında Ne Söyledi ?
Son Dakika
Adnan Oktar'ın Arkadaşları Fosillerin Gerçek...
Keşke Biz Gazeteciler Biraz Özgür Olabilseydik…
Son Dakika
Keşke Biz Gazeteciler Biraz Özgür...

Ebru Gündeş'in Şarkılarını Söyledi

14 yaşında girdiği sınav sonucu Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda 2 yıl Türk halk müziği icra heyetinde görev yapan Pınar Kömürcüoğlu, sözü ve müziği Burçin Birben'e ait daha önce Ebru Gündeş'in seslendirdiği "Seni Seviyorum" adlı parçayı coverladı

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
23 Ekim 2020 Cuma 12:13
Ebru Gündeş'in Şarkılarını Söyledi
banner171

Kemal Aslan Music Production etiketiyle piyasaya sürülen eserin aranjesini İshak Şık yaparken yönetmen koltuğunda ise Erkan Nas oturdu. Trabzon doğumlu olan Pınar’ın Mehmet Yiğit tarafından yapılan klipteki saçı ve makyajı çok beğenildi. Heyecanlı olduğu her halinden belli olan Kömürcüoğlu, "Ebru Gündeş'in seslendirdiği bir eseri icra etmek büyük onur" dedi.

Pınar Kömürcüoğlu kimdir?

17 Nisan 1991 Trabzon doğumlu olan Pınar Kömürcüoğlu, çok küçük yaşlardan beri müzik ile iç içedir. Ailesinin de desteği ile birçok ses yarışmasına katılarak 1’incilik ödülleri alan Kömürcüoğlu, 14 yaşında girdiği sınav sonucu Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nda 2 yıl Türk halk müziği bölümü icra heyetinde görev yapmıştır. 17 yaşında profesyonel olarak festival ve büyük organizasyonlarda sahne almaya başlamıştır. Bu süreçte birçok ünlü ismin vokalliğini de yapan Pınar, bireysel çalışmalarına yer vermeye başlamıştır. Bir çocuk annesi olan Pınar Kömürcüoğlu, bestesi İnan Şahin’e ait olan ilk teklisi “Yüreğimi Susturdum”u Nisan 2020’de çıkarmıştır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşe Nur ve Ahmet’in Nikahını Başkan Arısoy Kıydı
Ayşe Nur ve Ahmet’in Nikahını Başkan Arısoy Kıydı
Kübra Hatice ve Burak Talha Mutluluğa İmza Attı
Kübra Hatice ve Burak Talha Mutluluğa İmza Attı
Medyum Güldeste Aşk Büyüsü Nedir ?
Medyum Güldeste Aşk Büyüsü Nedir ?
Burcu ve Cihan’ın Nikahını Başkan Arısoy Kıydı
Burcu ve Cihan’ın Nikahını Başkan Arısoy Kıydı
Kovid 19’un Bozduğu Morelleri Düzeltme Festivali
Kovid 19’un Bozduğu Morelleri Düzeltme Festivali

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169