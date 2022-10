Damla Ve Sezer Mutluluğa Evet Dedi

HEP MUTLU OLUN GENÇLER

Bayrampaşa Hot Salon Davet'te Yapılan Düğüne Yılmaz ve Varım ailelerinin dostları her iki aileyi mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar. Gelinin annesi Remziye Yılmaz her iki aile adına yaptığı kısa konuşmasında şunları söyledi "Mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan akrabalarımıza,arkadaşlarımıza ve dostlarımıza her iki aile adına teşekkür ederim şeklinde konuştu."

GELİN DAMLA YILMAZ VE DAMAT SEZER VARIM İSE ŞUNLARI SÖYLEDİLER...

Bu mutu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan bütün yakınlarımıza hem kendi adımız hemde ailelerimiz adına teşekkür ederiz şeklinde konuştular.

