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Damla Ve Sezer Mutluluğa Evet Dedi

Remziye Ve Ayhan Yılmaz Çifti Kızları Damla'yı telli duvaklı bir şekilde gelin etmenin mutluğunu yaşadılar. Damadın babası saffet ve Gülten Varım çifti de oğulları Sezer'in Damat olmasının mutluğunu yaşadılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ekim 2022 Cumartesi 15:53
Damla Ve Sezer Mutluluğa Evet Dedi
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HEP MUTLU OLUN GENÇLER 

Bayrampaşa Hot Salon Davet'te Yapılan Düğüne Yılmaz ve Varım ailelerinin dostları her iki aileyi mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar. Gelinin annesi Remziye Yılmaz her iki aile adına yaptığı kısa konuşmasında şunları söyledi "Mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan akrabalarımıza,arkadaşlarımıza ve dostlarımıza her iki aile adına teşekkür ederim şeklinde konuştu." 

GELİN DAMLA YILMAZ VE DAMAT SEZER VARIM İSE ŞUNLARI SÖYLEDİLER... 

Bu mutu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan bütün yakınlarımıza hem kendi adımız hemde ailelerimiz adına teşekkür ederiz şeklinde konuştular.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 15.10.2022 16:22
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