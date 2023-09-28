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Çocuklara özel sesli tiyatro platformu Tikutu'nun yeni hikayesi Komşu Nineler yayınlandı

Usta sanatçıların seslerinden masal tadında tiyatroların yer aldığı Tikutu'da yepyeni bir hikaye yayınlandı. Fakir Baykurt'un kaleme aldığı, Kemal Kocatürk'ün uyarladığı ve yönettiği Komşu Nineler, çocuklara keyifli dakikalar yaşatacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2023 Perşembe 11:12
Çocuklara özel sesli tiyatro platformu Tikutu'nun yeni hikayesi Komşu Nineler yayınlandı
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Çocukların hayal gücünü zenginleştiren sesli tiyatro platformu Tikutu, çocuklara dijital dünyada güvenli, eğlenceli ve bilgi dolu zamanlar sunuyor. İki ila sekiz yaş arasındaki çocuklara özel sesli tiyatroların yer aldığı Tikutu'da bu hafta Komşu Nineler hikayesi çocuklarla buluşuyor.

Oyunda, eski zamanlarda, iyiliği çok seven bir nine ile bir de onun tam tersi, iyilik yapmaktan hiç hoşlanmayan bir ninenin hikayesi anlatılıyor. Göğün en yüksek tepelerinde yaşayan ak koç ve kara koç birlik olup, bu nineye bir ders vermeye karar veriyor. Bakalım nine için ne sürpriz hazırladılar? Heyecanlı ve merak uyandıran hikaye çocukları bekliyor.

Fakir Baykurt'un kaleme aldığı, Kemal Kocatürk'ün uyarladığı ve yönettiği, Ayça Kocatürk'ün müziklerini hazırladığı oyunu seslendirenler arasında ise Kemal Kocatürk, Özlem Abacı, Şebnem Ünaldı, Ozan Sevin ve İsmail Yıldız yer alıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)
 

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