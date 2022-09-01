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Cem Yenel Yurt Dışına Göz Kırpıyor

Söz yazarı, besteci ve yorumcu kimliği ile Türk pop müziğin dikkat çeken genç isimlerinden Cem Yenel, Gitmicem isimli yeni şarkısının yayınlanmasının hemen ardından hem şarkının kutlaması hem de yurtdışında müzik çalışmaları yapmak için Londra'ya gitti.

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Hüseyin Çetiner
01 Eylül 2022 Perşembe 12:17
Cem Yenel Yurt Dışına Göz Kırpıyor
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Gitmicem şarkısının henüz çıkmadan önce sosyal medya platformlarında fenomen olmasının mutluluğunu Londra'da kutlayan yakışıklı sanatçı, yapım firması Warner Music Türkiye'nin yurtdışı çalışmaları kapsamında Warner Music'in Londra merkezini ziyaret ederek Londra'daki prodüktörler ile şarkılar yazıp, besteledi.

''Kariyerimi hem Türkçe hem de İngilizce şarkılar ile devam ettireceğim.''

Cem Yenel, bu ziyaret ve yaşadığı deneyim ile ilgili duygularını ise şu şekilde ifade etti: ''Londra'daki Warner Music merkezinde dünyanın farklı ülkelerinden gelen prodüktörler ile bir araya gelerek şarkılar kaydettik. Kolektif bir çalışma içerisinde çok farklı kültürlerden prodüktörler ile birikimlerimizi paylaşmak ve birlikte üretmek benim için çok önemli ve eşsiz bir deneyimdi. Kariyerimi hem Türkçe hem de İngilizce şarkılar ile devam ettireceğim. Globalde bir kariyer planlaması yapıyoruz. Yeni çıkacak olan projelerim için çok heyecanlıyım. ''

Cem Yenel, stüdyo çalışmalarında çekilen görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce beğeni aldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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