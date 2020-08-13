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Burcu ve Cihan’ın Nikahını Başkan Arısoy Kıydı

Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe başkan yardımcısı Seyfettin Akdemir ‘in oğlu Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy ‘un kıydığı nikah töreninde hayatını Burcu Özkan ile birleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ağustos 2020 Perşembe 11:24
Burcu ve Cihan’ın Nikahını Başkan Arısoy Kıydı
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Damadın Babası Seyfettin Akdemir Şunları söyledi

Oğlum Cihan Emre Akdemir’in Nikah törenine gelerek bizleri mutlu edip onurlandıran, Nikahı bizzat kıyan Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy bey’e, Nikah Şahitliği tekliflerimizi kabul etme nezaketinde bulunup yanımızda olan, Saadet Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Sayın Dr. Mikail Kabak bey’e, İyi Part İlçe Başkanı Sayın, Hasan Hoşben bey’e,CHP Zeytinburnu ve İBB Meclis Üyesi Sayın Süleyman Uluocak bey’e, Zeytinburnu Belediye Başkan.Yardımcısı Sayın Hurşit Bekaroğlu bey’e, İzcilik Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Talip Akdemir bey’e, Zeytinburnu işadamlarımızdan Sayın Ali Özkan bey’e ve bizzat gelerek şereflendiren bütün davetlilere, mazeretleri sebebiyle veya herhangi bir nedenle gelemeyip iyi niyetlerini beyan eden tüm dostlarımıza canı gönülden şükranlarımı sunar, her birine ayrı ayrı teşekkür ederim” Şeklinde konuştu.

Bizlerde gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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