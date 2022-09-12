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Burcu Esmersoy, Triatlon Şampiyonlarına Ösüllerini Verdi

İstanbul’un Beykoz ilçesinde 11 Eylül Pazar günü gerçekleşen İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu'na Türkiye’den ve dünyadan 800 triatlet katıldı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, boğazda yer alan teknede; Oral-B Boğaziçi Triatlon yarışının yüzme etabını başlatan düdüğü çaldı. Spora olan tutkusuyla da bilinen güzel sunucu, büyük dayanıklılık gerektiren triatlon sponsorunun daha çok tanınması için destek olduğunu belirterek yarışın kazananlarını tebrik edip ödüllerini verdi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Eylül 2022 Pazartesi 14:55
Burcu Esmersoy, Triatlon Şampiyonlarına Ösüllerini Verdi
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Oral-B’nin sponsorluğuyla son yıllarda triatlon sporunda büyük hamleler gerçekleştiren Türkiye bu dalda önemli bir organizasyona ikinci kez ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayelerinde, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi iş birliğinde yapılan dünyanın ilk kıtalararası triatlon yarışması İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu’nun ikincisi yüzlerce sporcunun zorlu mücadelesine sahne oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

 

İstanbul Oral-B Boğaziçi Triatlonu’na katılan ve spora olan tutkusuyla bilinen Burcu Esmersoy konuyla ilgili olarak “Bildiğiniz gibi, yüzme, koşu ve bisiklet olmak üzere üç dalda yapılan triatlon; güç ve dayanıklılık gerektiren bir spor dalı. Oral-B’nin sponsorluğuyla son yıllarda triatlon sporunda büyük hamleler gerçekleştiren Türkiye bu dalda önemli bir organizasyona ikinci kez ev sahipliği yaptı. Bu başarılı organizasyonun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ben de sabahın erken saatlerinde yüzme etabı ile birlikte triatlon yarışmasını başlattım ve yarışmayı kazanan sporcularımıza ödüllerini taktim ettim. Triatlon sporu ile vücut hem dayanıklılık hem de kuvvet kazanıyor ve her yıl yapılan bu yarışmanın triatlon sporunun daha çok insana ulaşabilesi için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“Triatlon sporuna desteğimiz kararlı bir şekilde sürecek”

Yarışmanın tanıtımı için düzenlenen basın toplantısına katılan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, 35 yıldır Türkiye’de bulunan P&G’nin yarattığı değeri vurguladı ve şirket olarak topluma katkı sağlamayı iş yapma biçiminin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade etti. Turnaoğlu P&G’nin tüm dünyada spora verdiği desteği vurgulayarak şunları söyledi: “Spora verdiğimiz bu geniş kapsamlı destek çerçevesinde Oral-B markamız yaklaşık iki yılı aşkın bir süredir Türkiye Triatlon Federasyonu’nun ana sponsorluğunu yapıyor ve bu önemli spor dalının ülkemizde gelişmesi için çalışıyor. Yüzme, koşu ve bisiklet olmak üzere üç dalda yapılan triatlon da güç ve dayanıklılık gerektiren bir spor dalı. Triatlon üç temel spor dalını birleştiren, sporun gerçek ruhunu temsil eden bir branş. Bu özellikleriyle triatlonun Oral-B’nin felsefesine çok uygun bir spor dalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Oral-B insanlara güçlü bir performansın temelinde yer alan sağlık ve özgüveni sunuyor. Oral-B sponsorluğuyla gerçekleşen yarışlar bu alandaki sporcularımızın deneyimini artırırken, yapılan tanıtım ve reklamlarla da gençlerin bu spora ilgisini artırıyoruz.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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