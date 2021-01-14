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Blackpink Yabancı Müzik

2016 yılında YG Entertainment tarafından Seul’de kurulmuş Güney Koreli kız grubudur. Grup “ Jisoo”, “Jennie”, “Lisa” ve “Rosé” isimli dört üyeden oluşmaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ocak 2021 Perşembe 10:23
Blackpink Yabancı Müzik
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8 Ağustos 2016 tarihinde “Boombayah” ve “Whistle” isimli iki tekliyi içeren “Square One” isimli mini albümü ilk çıkışını yapmış ve kısa bir sürede oldukça ilgi toplamıştır. Coachella müzik festivaline katılan ilk kız K-Pop grubu olmasıyla seslerini tüm dünyaya duyurmuştur.

Eylül 2019 itibariyle YouTube üzerinde en çok abonesi olan müzik grubudur. Aynı zamanda Dua Lipa, Lady Gaga ve Selena Gomez ile düet yapan ilk K-pop grubu olmasıyla da bilinmektedir.

Grubun adı, genel olarak kadınlık algısı yaratan pembe renge karşılık gelen siyahın birleşiminden oluşmaktadır. YG Entertainment etiketiyle ilk çıktıklarında, bu isimle ‘güzellikten daha fazlasını’ temsil etmek istediklerini belirtmişlerdir.

Kimim Jisoo, bilinen adıyla Jisoo, grubun esas vokalidir. 3 Ocak 1995 Güney Kore Seul’de doğmuştur. Blackpink’te yer almadan önce çok sayıda ticari reklam filmlerinde rol almıştır. Ayrıca grup olarak çalıştıkları müzik şirketi olan YG bünyesindeki birçok grubun müzik videolarında görülmüştür. 2015’te aynı şirkette yer aldığı Sandara Park ve Kang Seung-yoon ile “The Producers” isimli KBS dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştır. 2021 son çıkan şarkılar indir telefonundan kolayca dinle.

Jennie Kim, bilinen adıyla Jennie, şarkılardaki rap kısımlarını seslendirmektedir. 16 Ocak 1996 Yeni Zelanda doğumlu olan Jennie, gruptaki en uzun stajyerlik yapmış üyedir. Blackpink’den önce G-Dragon’un “That XX” adlı parçasının klibinde ve “Black” şarkısında arkaplan vokalisti olarak yer almıştır. Ayrıca Lee Hi’nin “Special” ve Seungri’nin “GG Be” şarkılarına da eşlik etmiştir.

Park Chaeyoung, bilinen adıyla Rosé, grubun vokalist ve lider dansçısıdır. 11 Şubat 1997 Yeni Zelanda doğumludur. Çocukluğunu ve gençliğini Avustralya’da geçirmiş, YG’nin Avustralya’da yaptığı seçmeleri kazanınca Güney Kore’ye gitmiştir. G-Dragon’un “Without You” şarkısına eşlik etmiştir. Ayrıca şarkının isminde adı yerine “? Of YG New Girl Group” yazılarak gizemi Blackpink üyesi olarak piyasaya giriş yapana dek sürdürülmüştür. Yabancı dünya yıldızı sanatçının tüm müziklerinin mp3 formatına Blackpink Şarkıları indir tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Lalisa Manoban, bilinen adıyla Lisa, grubun ana dansçısı ve arkaplan vokalistidir. Grubun en küçük üyesi olan Lisa, 27 Mart 1997 Tayland doğumludur. Diğer üyeler gibi Lisa da uzun bir süre YG Entertainment’de stajyerlik yapmıştır. GOT7’ın üyesi ve aynı zamanda çocukluk arkadaşı olan BamBam ile “We Zaa Cool” dans ekibinde yer almışlardır. YG Entertainment'ın 2010 yılında yaptığı YG Tayland elemelerinden geçen tek kişi ve şirketin ilk Koreli olmayan stajyeridir. Sonradan Big Bang müzik grubu üyesi olan Taeyang’ın 2013 yılında yayınlanan “Ringa Linga” isimli klibinde yer almıştır.

Kaynak: Müzik indir

Son Güncelleme: 14.01.2021 10:26
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