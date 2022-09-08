Bir Anne Daha Esra Erol’da Evladına Kavuştu

Esra Erol’da programına katılan 34 yaşındaki Sümeyye Demirkapı velayeti kendisinde olan 3,5 yaşındaki oğlunu eski eşi Mustafa Demirtaş’ın kaçırdığını söyleyerek yardım istedi.

81 gündür evladını görmeyen Sümeyye Demirkapı’ın, başarılı sunucu Esra Erol elinden tuttu ve bu olayın peşini bırakmadı.

Sümeyye Demirkapı’nın eski eşi Mustafa Demirtaş tarafından kaçırılan 3,5 yaşındaki çocuğunu Esra Erol, 24 saat içerisinde buldu.

Evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan anne “Çocuğuma sarılarak uyudum dün gece. Bir anne olarak size çok teşekkür ederim. Şuan çok mutluyum.” Diyerek Esra Erol’a teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA