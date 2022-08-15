Banu Alkan'a Kötü Haber! Nişanlısı Evli mi Çıktı?

https://www.onurakay.com.tr/ magazin/banu-alkanin- nisanlisi-evli-mi-cikti-h2427. html

Yeşilçam’ın Afrodit lakaplı ünlü oyuncusu Banu Alkan, bir mekânda tanıştığı Hollanda’da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'ın evlilik teklifini kabul ettiğini açıklamış ve sosyal medyada alyansını paylaşarak nişanlandığını duyurmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber üzerine, Afrodit’in nişanlısı Kemal Yıldız’ın kim olduğu merak konusu olmuştu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında herkesi şoke eden detaylar açıkladı.

“HEM TÜRKİYE’DE HEM DE HOLLANDA’DA HÂLÂ EVLİ”

Yakın dostu Banu Alkan’a kötü haber veren Onur Akay, “Banu Alkan’ı çok severim ve onun üzülmesini kesinlikle istemem. Banu ablanın nişanlandığı Hollanda doğumlu ama Türk asıllı Kemal Yıldız’ı, çok önemli kaynaklardan araştırdım. Maalesef asıl adı Yunus olan bu kişi, hem Türkiye’de hem de Hollanda’da hâlâ evli. Zaman zaman Kemal adını da kullanan bu kişinin asıl soyadının da Yılmaz olduğu söyleniyor. Genç bir bayanla evli olan bu kişinin başarılı bir iş adamı olmadığını da öğrendim. Maalesef Banu Alkan uçan kuşa borcu olan bir adama âşık olmuş. Ayrıca bir kızı olan bu kişi için yakın çevresi, ‘2 yaşındaki kızının banka hesabını bile boşalttı, umarız Banu Hanım’ı dolandırmaz.’ gibi iddialarda bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Onur Akay’ın bu iddialarından sonra Banu Alkan’dan nasıl bir açıklama gelecek merak konusu oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA