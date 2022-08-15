banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.861,68
ALTIN
1.028,68
DOLAR
17,98
STERLİN
21,73
EURO
18,34
İmamoğlu: ''AKP 85 Milyar Doları Deprem İçin Kullanmadı''
Son Dakika
İmamoğlu: ''AKP 85 Milyar Doları...
İmamoğlu: İBB'nin Kurbanlıkları 232 bin Haneye Girecek
Son Dakika
.İmamoğlu: İBB'nin Kurbanlıkları 232 bin...
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak Oldu
İmamoğlu: Aşure Matem Lokmasına Ortak...
Hz. Hüseyin ve 72 Yakını 14 Asır Sonra Zeytinburnu’nda Anıldı (VİDEOLU)
Son Dakika
Kerbela'nın Acısı ve Hüznü 1383...

Banu Alkan'a Kötü Haber! Nişanlısı Evli mi Çıktı?

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Banu Alkan’ın nişanlısı Kemal Yıldız’la ilgili magazin gündemini sarsacak şoke eden iddialarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:31
Banu Alkan'a Kötü Haber! Nişanlısı Evli mi Çıktı?
banner171

https://www.onurakay.com.tr/magazin/banu-alkanin-nisanlisi-evli-mi-cikti-h2427.html

Yeşilçam’ın Afrodit lakaplı ünlü oyuncusu Banu Alkan, bir mekânda tanıştığı Hollanda’da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'ın evlilik teklifini kabul ettiğini açıklamış ve sosyal medyada alyansını paylaşarak nişanlandığını duyurmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber üzerine, Afrodit’in nişanlısı Kemal Yıldız’ın kim olduğu merak konusu olmuştu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında herkesi şoke eden detaylar açıkladı.

“HEM TÜRKİYE’DE HEM DE HOLLANDA’DA HÂLÂ EVLİ”

Yakın dostu Banu Alkan’a kötü haber veren Onur Akay, “Banu Alkan’ı çok severim ve onun üzülmesini kesinlikle istemem. Banu ablanın nişanlandığı Hollanda doğumlu ama Türk asıllı Kemal Yıldız’ı, çok önemli kaynaklardan araştırdım. Maalesef asıl adı Yunus olan bu kişi, hem Türkiye’de hem de Hollanda’da hâlâ evli. Zaman zaman Kemal adını da kullanan bu kişinin asıl soyadının da Yılmaz olduğu söyleniyor. Genç bir bayanla evli olan bu kişinin başarılı bir iş adamı olmadığını da öğrendim. Maalesef Banu Alkan uçan kuşa borcu olan bir adama âşık olmuş. Ayrıca bir kızı olan bu kişi için yakın çevresi, ‘2 yaşındaki kızının banka hesabını bile boşalttı, umarız Banu Hanım’ı dolandırmaz.’ gibi iddialarda bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Onur Akay’ın bu iddialarından sonra Banu Alkan’dan nasıl bir açıklama gelecek merak konusu oldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emre Kaya Konserleri Yine Hınca Hınç
Emre Kaya Konserleri Yine Hınca Hınç
Ramiz Bayraktar Sürprizi
Ramiz Bayraktar Sürprizi
Seksendört'ten Sevindiren Haber
Seksendört'ten Sevindiren Haber
Sertab Erener’den İstanbul Festivali’nde Muhteşem Performans
Sertab Erener’den İstanbul Festivali’nde Muhteşem Performans
İskender Doğan İspirtohane Yaz Konserleri'nde!
İskender Doğan İspirtohane Yaz Konserleri'nde!

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169