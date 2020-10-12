Ayşe Nur ve Ahmet’in Nikahını Başkan Arısoy Kıydı

ARISOY; PARTİMİZİN ZEYTİNBURNU KURUCULARINDAN VE ESKİ MECLİS ÜYEMİZ ABDURRAHMAN DAMAOĞLU’NUN KIZI AYŞE NUR’UN NİKAHINI KIYMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM DİYEREK NİKAHI KIYDI…

Zeytinburnu Çağteks tesislerinde yapılan nikah töreni açık bahçede yapıldı. Gelinin babası Abdurrahman ve annesi Ezel Damaoğlu ile damadın annesi Hanife ve babası Alaattin Erol misafirlerini kapıda teker teker Covid 19 Kurallarına göre karşıladı.

Nikah Törenine Zeytinburnu cemiyet,siyaset,ve iş aleminin önemli simaları katıldı. Nikah’ın şahitleri arasında Ak Parti İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç ve Abdullah Güler de vardı.

Zeytinburnu Belediye başkanı Ömer Arısoy nikahı kımadan önce yaptığı konuşmada şunları söyledi ”Abdurrahman abi bizim siyasette eskimeyen dostumuzdur.Sevgili kızı Ayşe Nur’un nikahını kıymak bize nasip olduğu için mutluyum.

Ayşe Nur kızımız ve Ahmet kardeşimize bir ömür boyu mutluluklar dilerim dedikten sonra nikahı kıydı. Akabinde burada iki değerli vekilimiz ve dostumuz nikah şahidi oldu.

Ben evlilik cüzdanını onlara vereceğim.Onlarda kime vereceğini bilir diyerek cüzdanı vekiller takdim etti.

Halis Dalkılıç evlilik cüzdanını vekil arkadaşı Av.Abdullah Güler’e verdi.Güler kısa bir konuşma yaparak Cüzdanı yeniden Dalkılıç’a takidm etti.

Dalkılıç’da genç çiftlere 26 yıllık bir eş olarak terübelerini aktarıp davetlilere sizce cüzdanı Ayşe Nur’ a mı verelim yoksa Ahmet’e mi diye sordu. Ayşe Nur ismi söylenince kopan alkıştan mesajı aldım diyerek evlilik cüzdanını daha iyi saklar diyerek geline takdim ediyorum diyerek verdi.

Gelinin babası Abdurrahman Damaoğlu‘da iki aile adına yaptığı konuşmada Kovid 19 ortamında kızının nikahını kıyan Belediye başkanımız sayın Ömer Arısoy’a , Milletvelillerimiz Halis Dalkılıç ve Abdullah Güler başta olmak üzere uzaktan yakından gelen, arayan ve soran herkese teşekkür etti.

Biz de İstanbul Times Yayın Grubu olarak genç çiftlerimize bir ömür boyu mutkluluklar dileriz.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

