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Ayba'dan Anlamlı Güne Anlamlı Eser “ATAM”

Ayba’nın en anlamlı günümüz olan Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı ‘Atam’ isimli eseri izleyenlerin gönüllerinde taht kuracak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Ekim 2020 Perşembe 09:16
Ayba'dan Anlamlı Güne Anlamlı Eser “ATAM”
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Ayba, Cumhuriyet’in ilanının 97. yıl dönümü nedeniyle hazırladığı söz ve müziği kendisine ait olan “Atam” isimli parçasıyla, milli duyguları bir kez daha şahlandıracak ve anlamlı güne anlamlı şarkısıyla eşlik edecek. Türk Ulusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına çok şey borçlu olduğunu, bunu da yaptığı ‘Atam’ isimli parçasında dile getirmeye çalıştığını ifade eden Ayba “Sömürgeci ve işgalci düşman güçlerine karşı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsuna çıkarak Anadolu’da başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın ardından, gücünü hanedanlık ve sultandan alan bir rejim sona ermiş ve Cumhuriyet’in 29 Ekim 1923’teki ilanıyla birlikte devletin egemenlik kaynağı halk olmuştur” dedi. Sanatçı Ayba, yeni yetişen gençliğe bir kez daha bu anlamlı günü ve Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatmak için Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı  “Atam” isimli eserin sözlerini şöyle aktardı ; “

İnandığın, sevdiğin, değer verip övdüğün,

Güvendiğin bu millet senin izinde Atam!

Farkındayız bize bıraktığın kutsal mirasın

Unutmadık unutmayacağız söz verdik Atam!

Emanet ettiğin vatan emin ellerde Atam,

Seni anmak ve anlamak vatan borcudur Atam

Senin ilkelerinde yaşamak Tutsaklıktan kurtulmak

Gençliğin en büyük andı Cumhuriyeti korumak

Kalbimizde olacaksın eşsiz gururla

Saygı ve minnet ile teşekkürler Atam

Kalbimizde olacaksın eşsiz gururla

Saygı ve minnet ile izindeyiz Atam

Son Güncelleme: 29.10.2020 09:37
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